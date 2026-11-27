Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна росії проти України має екзистенційне значення для безпеки Європи, а відмова від підтримки Києва створить загрозу для європейських країн уже в короткостроковій перспективі. Про це йдеться у заяві французького лідера, пише УНН.

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Макрон закликав європейців враховувати географічне розташування України та історичний досвід, оцінюючи наслідки російської агресії.

Якби ми покинули Україну, ми б поставили під загрозу нашу безпеку в короткостроковій та середньостроковій перспективі – наголосив президент Франції.

Водночас, за словами Макрона, нинішня ситуація в багатьох європейських країнах свідчить про те, що загроза може реалізуватися значно раніше, ніж дехто припускає.

Французький президент також звернув увагу на щоденні прояви російської агресії проти європейських держав та закликав не недооцінювати небезпеку з боку москви.

Достатньо просто бачити щоденну російську агресію проти всіх нас разом. Тож не будемо наївними щодо цього – підсумував Макрон.

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