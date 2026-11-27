Якщо Європа покине Україну, то сама опиниться під загрозою вже найближчим часом – Макрон
Київ • УНН
Емманюель Макрон заявив, що відмова Європи від підтримки України поставить її безпеку під загрозу вже найближчим часом.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна росії проти України має екзистенційне значення для безпеки Європи, а відмова від підтримки Києва створить загрозу для європейських країн уже в короткостроковій перспективі. Про це йдеться у заяві французького лідера, пише УНН.
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Макрон закликав європейців враховувати географічне розташування України та історичний досвід, оцінюючи наслідки російської агресії.
Якби ми покинули Україну, ми б поставили під загрозу нашу безпеку в короткостроковій та середньостроковій перспективі
Водночас, за словами Макрона, нинішня ситуація в багатьох європейських країнах свідчить про те, що загроза може реалізуватися значно раніше, ніж дехто припускає.
Французький президент також звернув увагу на щоденні прояви російської агресії проти європейських держав та закликав не недооцінювати небезпеку з боку москви.
Достатньо просто бачити щоденну російську агресію проти всіх нас разом. Тож не будемо наївними щодо цього
Від Макрона до Ле Пен - як зміниться політика Франції щодо України у разі перемоги ультраправих23.11.26, 17:19 • 39019 переглядiв