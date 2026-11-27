Спецпосланник президента США Джаред Кушнер пов'язав уповільнення мирних переговорів між Україною та росією з нібито українською атакою на резиденцію володимира путіна наприкінці 2025 року, яку заперечували Київ та американська розвідка. Про це він заявив в інтерв'ю генеральному директору медіаконцерну Axel Springer Матіасу Депфнеру для подкасту MD Meets, пише УНН.

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За словами Кушнера, він долучився до переговорного процесу в листопаді 2025 року, коли американська сторона почала досягати певного прогресу.

Потім, наприкінці грудня, сталася атака українців на резиденцію путіна, яка, на мою думку, відкинула переговорний процес назад – заявив Кушнер.

Він також стверджує, що з лютого до вересня 2026 року Вашингтон підтримував постійні контакти зі сторонами, однак суттєвого прогресу не досягнув. На його думку, Україна та росія намагалися з'ясувати, чи зможуть покращити свої позиції на полі бою.

Заяви Кушнера суперечать попереднім висновкам американської розвідки

29 грудня 2025 року глава мзс рф сергій лавров звинуватив Україну в атаці безпілотниками на резиденцію путіна на Валдаї. Президент України Володимир Зеленський назвав ці твердження черговою брехнею росії.

За оприлюдненими раніше даними ЦРУ, українські безпілотники не намагалися атакувати резиденцію очільника кремля.

Ба більше, 5 січня сам Дональд Трамп заявив, що не вірить у повідомлення про удар по резиденції путіна.

Я не вірю, що цей удар відбувся. Неподалік сталося щось, але це не має до цього жодного стосунку – зазначав тоді американський президент.

Кушнер зробив низку резонансних заяв та розкрив деталі переговорів щодо завершення війни в Україні