лавров знову вигадав заборону російської мови в Україні та розповів, якою мовою нібито спілкується українське керівництво
Київ • УНН
лавров без доказів заявив, що в Україні заборонено російську мову. Закон регулює її використання у публічних сферах, але не приватне спілкування.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров вкотре заявив про нібито заборону спілкування російською мовою в Україні, водночас стверджуючи, що українські посадовці використовують її у приватних розмовах. Про це йдеться в заяві лаврова, пише УНН.
Деталі
В Україні не можна розмовляти російською мовою. Проте, коли їх ніхто не бачить і не чує, усі ці українські лідери спілкуються між собою російською
Жодних доказів своїх тверджень лавров у наведеній заяві не представив.
Водночас українське законодавство не забороняє спілкування російською мовою у приватному житті. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної регулює її використання у публічних сферах, але не поширюється на приватне спілкування та здійснення релігійних обрядів.
"Сяде за стіл і одразу покладе на нього ноги" - у рф зневажливо висловились щодо участі Європи у переговорах по Україні25.11.26, 15:32 • 9830 переглядiв