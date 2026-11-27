Міністр закордонних справ рф сергій лавров вкотре заявив про нібито заборону спілкування російською мовою в Україні, водночас стверджуючи, що українські посадовці використовують її у приватних розмовах. Про це йдеться в заяві лаврова, пише УНН.

Деталі

В Україні не можна розмовляти російською мовою. Проте, коли їх ніхто не бачить і не чує, усі ці українські лідери спілкуються між собою російською – заявив очільник російського мзс.

Жодних доказів своїх тверджень лавров у наведеній заяві не представив.

Водночас українське законодавство не забороняє спілкування російською мовою у приватному житті. Закон про забезпечення функціонування української мови як державної регулює її використання у публічних сферах, але не поширюється на приватне спілкування та здійснення релігійних обрядів.

"Сяде за стіл і одразу покладе на нього ноги" - у рф зневажливо висловились щодо участі Європи у переговорах по Україні