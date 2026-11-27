Министр иностранных дел рф сергей лавров в очередной раз заявил о якобы запрете общения на русском языке в Украине, одновременно утверждая, что украинские чиновники используют его в частных разговорах. Об этом говорится в заявлении лаврова, пишет УНН.

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В Украине нельзя разговаривать на русском языке. Однако, когда их никто не видит и не слышит, все эти украинские лидеры общаются между собой на русском – заявил глава российского мид.

Никаких доказательств своих утверждений лавров в приведённом заявлении не представил.

В то же время украинское законодательство не запрещает общение на русском языке в частной жизни. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного регулирует его использование в публичных сферах, но не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.

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