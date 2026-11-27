В американском штате Нью-Мексико 26-летняя беременная заключённая Ребекка Тейлор сбежала из-под стражи, завладев служебным автомобилем по пути в тюрьму после медицинского осмотра. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Инцидент произошёл в Альбукерке, когда сотрудники пенитенциарной службы перевозили Тейлор и ещё одну заключённую после дородового осмотра. Другая женщина смогла покинуть автомобиль во время инцидента.

Впоследствии правоохранители обнаружили угнанный автомобиль и тюремный комбинезон беглянки. Саму Тейлор до сих пор разыскивают.

Из-за побега временно закрыли все тюрьмы штата

После инцидента во всех исправительных учреждениях Нью-Мексико временно ввели усиленный режим безопасности. В тюрьме, где содержалась Тейлор, до сих пор действуют ограничения на передвижение заключённых и запрет на посещения.

Известно, что женщина находится во втором триместре беременности. Она оказалась за решёткой из-за многочисленных обвинений в кражах, в том числе со взломом.

К поискам беглянки привлекли несколько правоохранительных ведомств. Граждан призвали не приближаться к женщине в случае её обнаружения и немедленно сообщать в полицию.

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