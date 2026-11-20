В американском штате Техас казнь осуждённого за убийство Рейнальдо Деннеса продолжалась более часа из-за трудностей с введением смертельной инъекции. Мужчина неоднократно стонал, жаловался на сильную боль и умолял Бога прекратить его страдания. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Казнь провели 19 ноября в исправительном учреждении города Хантсвилл. Работники тюрьмы долгое время не могли найти подходящие вены для введения пентобарбитала — препарата, который используют для исполнения смертных приговоров.

После нескольких неудачных попыток иглы в итоге установили в левой ноге и с левой стороны шеи осуждённого.

Как только процедура началась, Деннес начал громко кричать, жаловаться на судороги и просить Бога забрать его жизнь.

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По свидетельствам очевидцев, мужчина неоднократно повторял просьбы прекратить боль, а затем начал тяжело дышать и издавать хриплые звуки.

Вся процедура продолжалась 63 минуты. В 19:08 по местному времени врач официально констатировал смерть Деннеса.

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В то же время представители пенитенциарной системы Техаса заявили, что все необходимые процедуры были соблюдены. Представительница тюрьмы Аманда Эрнандес даже предположила, что осуждённый мог преувеличивать или симулировать боль, поскольку начал жаловаться ещё до введения препарата.

Деннесс был приговорён к смертной казни за убийство торговца бриллиантами Яноша Шукса, которого нашли с многочисленными ранениями в офисе в Хьюстоне в январе 1996 года.

В тот же день во Флориде казнили ещё одного осуждённого — 71-летнего Томаса Митчелла Овертона. Это была уже 20-я казнь в штате с начала года, что является рекордным показателем.

По данным AP, всего в США в течение 2026 года к тому моменту исполнили 39 смертных приговоров.

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