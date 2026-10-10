В США Кристу Пайк, пережившую две попытки казни, выписали из больницы
Киев • УНН
В США Криста Пайк пережила две неудачные смертельные инъекции и вернулась в тюрьму. Адвокаты пытаются остановить повторную казнь.
В США 50-летнюю Кристу Пайк, пережившую две неудачные попытки казни смертельной инъекцией в штате Теннесси, выписали из больницы и вернули в тюрьму. Женщине удалось оправиться после критического состояния, сообщает финский вещатель Yle, пишет УНН.
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По словам адвокатов, Пайк вернулась в исправительный центр имени Дебры К. Джонсон в Нэшвилле, где провела более 30 лет. Она продолжает получать медицинскую помощь, а её выздоровление защитники назвали «медицински беспрецедентным».
Казнь должны были провести 30 сентября, однако обе попытки оказались неудачными. Пайк ввели две дозы пентобарбитала, после чего без сознания и в критическом состоянии доставили в больницу. В начале октября она пришла в себя и начала говорить.
Адвокаты пытаются предотвратить повторную казнь
Криста Пайк получила смертный приговор в 1996 году за убийство одноклассницы. Считается, что она стала первым человеком в США, выжившим после смертельной инъекции во время исполнения приговора.
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Причины неудачной казни до сих пор неизвестны. Адвокаты предполагают, что использованные препараты были некачественными. После инцидента директор исправительного ведомства Теннесси Фрэнк Страда подал в отставку.
Губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отложил другую запланированную казнь. Суд также обязал сохранить все доказательства, связанные с инцидентом.
Тем временем адвокаты Пайк пытаются через суд заблокировать повторное исполнение смертного приговора. Её дальнейшая судьба остаётся неопределённой.
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