У США Крісту Пайк, яка пережила дві спроби страти, виписали з лікарні
Київ • УНН
У США Кріста Пайк пережила дві невдалі смертельні ін’єкції та повернулася до в’язниці. Адвокати намагаються зупинити повторну страту.
У США 50-річну Крісту Пайк, яка пережила дві невдалі спроби страти смертельною ін'єкцією у штаті Теннессі, виписали з лікарні та повернули до в'язниці. Жінка змогла оговтатися після критичного стану, повідомляє фінський мовник Yle, пише УНН.
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За словами адвокатів, Пайк повернулася до виправного центру імені Дебри К. Джонсон у Нешвіллі, де провела понад 30 років. Вона продовжує отримувати медичну допомогу, а її одужання захисники назвали "медично безпрецедентним".
Страту мали провести 30 вересня, однак обидві спроби виявилися невдалими. Пайк ввели дві дози пентобарбіталу, після чого непритомною та у критичному стані доставили до лікарні. На початку жовтня вона прийшла до тями й почала говорити.
Адвокати намагаються запобігти повторній страті
Кріста Пайк отримала смертний вирок у 1996 році за вбивство однокласниці. Вважається, що вона стала першою людиною у США, яка вижила після смертельної ін'єкції під час виконання вироку.
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Причини невдалої страти досі невідомі. Адвокати припускають, що використані препарати були неякісними. Після інциденту директор виправного відомства Теннессі Френк Страда подав у відставку.
Губернатор штату Білл Лі наказав провести розслідування та відклав іншу заплановану страту. Суд також зобов'язав зберегти всі докази, пов'язані з інцидентом.
Тим часом адвокати Пайк намагаються через суд заблокувати повторне виконання смертного вироку. Її подальша доля залишається невизначеною.
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