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Невдала страта Крісти Пайк: суддя зобов’язала штат Теннессі зберегти шприци та інші докази

Київ • УНН

 • 1674 перегляди

Кріста Пайк вижила після двох невдалих ін’єкцій і залишається в лікарні. Суддя наказала штату зберегти докази та документи.

Невдала страта Крісти Пайк: суддя зобов’язала штат Теннессі зберегти шприци та інші докази
Фото: J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK

Суддя в Нешвіллі заявила, що зобов’яже посадовців штату Теннессі зберегти всі докази, пов’язані з невдалою спробою страти Крісти Пайк минулого тижня (засудженої за вбивство, скоєне 1995 року), зокрема шприци та інші інструменти, використані під час двох невдалих спроб введення смертельної ін’єкції, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

50-річну Пайк доправили до лікарні Нешвілла непритомною, у критичному стані та з тяжкими травмами рук після того, як дві ін’єкції їдкого барбітурату пентобарбіталу не призвели до її смерті у в’язниці суворого режиму "Рівербенд" минулої середи.

За словами адвокатів, станом на вівторок вона вже прийшла до тями й розмовляє, але залишається прикутою кайданками до лікарняного ліжка, поки захист намагається подолати завісу таємничості, що зазвичай оточує процедури страти в Теннессі та інших штатах.

Адвокати стверджують, що ця невдала страта — вже друга в Теннессі цього року — фактично є катуванням і порушує конституційну заборону США на жорстокі чи незвичні покарання.

Пайк, яку засудили до смертної кари за участь (ще в підлітковому віці) у катуванні та вбивстві своєї 19-річної однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році, є першою відомою особою в США, яка вижила після "завершеної спроби страти", зазначають її захисники.

Вони звернулися до судді суду справедливості (Chancery Court) округу Девідсон Айші Майлз із проханням зобов’язати посадовців штату зберегти всі докази невдалої страти, зокрема шприци, упаковки препаратів і номери партій, катетери, системи для внутрішньовенних інфузій та ремені для фіксації на ношах.

Наприкінці судового засідання в середу Майлз здебільшого підтримала позицію адвокатів Пайк. Вона назвала цей судовий процес — розпочатий ще в січні з метою запобігання запланованій страті — незвичним, оскільки ніхто не передбачав, що Пайк виживе.

"Ця справа є унікальною, м’яко кажучи", — зауважила Майлз.

Вона також розпорядилася, щоб штат зберіг внутрішню документацію та листування щодо спроби страти, зокрема звіти про інцидент, свідчення очевидців і зашифровані повідомлення.

Суддя ще не ухвалила рішення щодо клопотання адвокатів Пайк про дозвіл Департаменту виправних установ штату Теннессі надати їм залишки препаратів, використаних під час страти, для проведення хімічного аналізу.

Департамент виправних установ Теннессі виступив проти того, що, на його думку, є "дубльованим та непотрібним" наказом про збереження доказів, стверджуючи, що він вже юридично зобов'язаний зберігати всі докази.

Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої спроби страти - адвокати07.10.26, 09:41 • 4648 переглядiв

Додамо

Теннессі та інші штати США давно мають труднощі з придбанням препаратів для страти. Їх не можна отримати від великих фармацевтичних компаній через європейську заборону на торгівлю компаній, які продають продукцію для використання в тортурах або стратах.

Теннессі, як і інші штати, звернувся до невеликих, значною мірою нерегульованих аптек, що виготовляють невеликі партії препаратів, обіцяючи приховати їхню особу.

Губернатор Теннессі Білл Лі, республіканець, який відхилив прохання Пайк про помилування та заміну її вироку на довічне ув'язнення, назвав невдалу страту трагедією. Він призупинив страти на решту року та пообіцяв провести розслідування.

Адвокати Пайк шукали альтернативу смертельним ін'єкціям, заявивши, що їхні попередження про те, що її маленькі вени та пов'язані з ними захворювання можуть призвести до ризику розвитку проблем, були проігноровані.

Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан05.10.26, 00:56 • 6100 переглядiв

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теннессі
Reuters
Сполучені Штати Америки