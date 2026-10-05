Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан

Засуджена до смертної кари у США Кріста Пайк залишається у критичному стані після двох невдалих спроб страти. Її адвокат Стівен Феррелл заявив, що медики поки не можуть спрогнозувати, чи одужає вона та якими можуть бути наслідки, повідомляє BBC, пише УНН.

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За словами Феррелла, 50-річна Пайк досі перебуває в лікарні та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі намагаються вивести з її організму дві дози пентобарбіталу, які ввели під час спроб страти.

Вона все ще в лікарні, підключена до апарату штучної вентиляції легень, у критичному стані. Ми ще не знаємо прогнозу і, можливо, не знатимемо його ще кілька днів – заявив адвокат.

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Феррелл також зазначив, що, наскільки йому відомо, Пайк досі не приходила до тями. Навіть якщо вона виживе, наразі невідомо, наскільки повним буде її відновлення.

Якщо вона одужає – вона може одужати не повністю – і можуть виникнути питання щодо її компетентності. Ми просто нічого про це не знаємо – сказав він.

Влада Теннессі поки не повідомила, чи намагатиметься знову виконати смертний вирок. Після інциденту губернатор штату Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, а керівник пенітенціарної системи оголосив про відставку.

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Пайк засудили до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у 1995 році. У середу вона пережила дві спроби смертельної ін'єкції, після чого її у критичному стані госпіталізували.

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