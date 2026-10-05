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Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Засуджена до страти Кріста Пайк перебуває на ШВЛ після двох невдалих ін'єкцій. Лікарі не прогнозують її одужання та наслідки.

Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан

Засуджена до смертної кари у США Кріста Пайк залишається у критичному стані після двох невдалих спроб страти. Її адвокат Стівен Феррелл заявив, що медики поки не можуть спрогнозувати, чи одужає вона та якими можуть бути наслідки, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами Феррелла, 50-річна Пайк досі перебуває в лікарні та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі намагаються вивести з її організму дві дози пентобарбіталу, які ввели під час спроб страти.

Вона все ще в лікарні, підключена до апарату штучної вентиляції легень, у критичному стані. Ми ще не знаємо прогнозу і, можливо, не знатимемо його ще кілька днів

– заявив адвокат.

Наслідки невдалої страти залишаються незрозумілими

Феррелл також зазначив, що, наскільки йому відомо, Пайк досі не приходила до тями. Навіть якщо вона виживе, наразі невідомо, наскільки повним буде її відновлення.

Якщо вона одужає – вона може одужати не повністю – і можуть виникнути питання щодо її компетентності. Ми просто нічого про це не знаємо

– сказав він.

Влада Теннессі поки не повідомила, чи намагатиметься знову виконати смертний вирок. Після інциденту губернатор штату Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, а керівник пенітенціарної системи оголосив про відставку.

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Пайк засудили до смертної кари за вбивство 19-річної Коллін Слеммер у 1995 році. У середу вона пережила дві спроби смертельної ін'єкції, після чого її у критичному стані госпіталізували.

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Степан Гафтко

КриміналСвіт
Теннессі
Сполучені Штати Америки