Скандал після невдалої страти Крісти Пайк у США набирає обертів – керівник в'язниці подав у відставку

Керівник пенітенціарної системи штату Теннессі Френк Страда подав у відставку після скандалу навколо невдалої страти Крісти Пайк. Тим часом родина вбитої нею Коллін Слеммер різко розкритикувала владу штату через провалену процедуру, повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Про відставку Стради оголосив губернатор Теннессі Білл Лі. Рішення ухвалили на тлі розслідування обставин страти Пайк, яка вижила після введення двох смертельних доз пентобарбіталу.

Френк Страда

Губернатор уже розпорядився провести незалежну перевірку та призупинив виконання смертних вироків у штаті до кінця року.

"Ви облажалися"

Особливо гостро на інцидент відреагувала родина 19-річної Коллін Слеммер, за вбивство якої Пайк засудили до смертної кари.

Мати загиблої Мей Мартінес заявила, що була присутня під час процедури та бачила, як після введення препарату Пайк продовжувала рухатися. Вона звинуватила владу в тому, що та не змогла належним чином виконати вирок.

Ви облажалися! – звернулася Мартінес до губернатора Теннессі та генерального прокурора.

Страта, яка не завершилася

За її словами, родина чекала виконання вироку десятиліттями, однак після невдалої процедури вона не відчула, що її донька отримала справедливість. Родина також вимагає від влади штату вибачень.

Пайк засудили до смертної кари за жорстоке вбивство Слеммер у 1995 році. 1 жовтня вона мала стати першою жінкою, страченою у Теннессі за понад 200 років, однак пережила смертельну ін'єкцію і наразі перебуває у критичному стані.

Після невдалої страти Кріста Пайк непритомна та перебуває на ШВЛ у критичному стані