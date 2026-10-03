Після невдалої страти Кріста Пайк непритомна та перебуває на ШВЛ у критичному стані

50-річна Кріста Пайк, яка пережила невдалу страту смертельною ін'єкцією у штаті Теннессі, залишається у критичному стані. Жінка непритомна, інтубована та підключена до апарату штучної вентиляції легень, повідомляє NBC News із посиланням на її адвокатів, пише УНН.

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Кріста залишається у критичному стані та отримує медичну допомогу через руйнівні наслідки подій середи ввечері. Вона у критичному стані, непритомна, інтубована та отримує штучну вентиляцію легень – заявили адвокати.

За їхніми словами, лікарі лікують Пайк від серйозних наслідків введення пентобарбіталу під час спроби страти. Вона також отримала значні травми обох рук.

Пережила спробу страти

Стратити Пайк намагалися 30 вересня. За даними NBC News, процедура тривала понад 2 години, а жінка пережила введення двох смертельних доз препарату. Під час процедури вона скаржилася на сильний біль та говорила, що відчуває, ніби її рука "вибухає".

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Адвокати звернулися до суду з вимогою зберегти всі докази, пов'язані з невдалою стратою. Вони звинувачують Департамент виправних установ Теннессі у порушенні протоколів та неналежній підготовці до процедури. Сам департамент заявив, що не коментує поточний судовий процес.

Пайк засудили до смертної кари за вбивство однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році. Вона мала стати першою жінкою, страченою у Теннессі приблизно за 200 років.

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