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Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості

Київ • УНН

 • 1612 перегляди

Київський райсуд Одеси залишив без змін запобіжні заходи Віталію Русакову та Марині Бєлоцерковській у справі про медичну недбалість, що могла спричинити смерть Аднана Ківана.

Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості

Київський районний суд Одеси 1 жовтня продовжив дію запобіжних заходів щодо лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником. Для обох залишили особисте зобов’язання, а щодо Русакова також продовжили відсторонення від посади, повідомляє УНН.

Після засідання обвинувачений Русаков повідомив, що звільнився з посади завідувача хірургічного відділення клініки Odrex за власним бажанням. Водночас із заяви не зрозуміло, коли саме він звільнився та чи були відповідні документи долучені до матеріалів судового провадження.  

Окрім того, засідання відбулося за участі захисників за призначенням: через відсутність адвокатів Русакова та Бєлоцерковської суд залучив окремого захисника для кожного з обвинувачених і продовжив розгляд питання про запобіжні заходи.

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Це відбулося на тлі регулярних неявок адвокатів обвинувачених лікарів та клопотань про перенесення засідань, які протягом останніх місяців неодноразово гальмували розгляд справи. 

Так у вересні Київський районний суд Одеси призначив 13 засідань у справі лікарів Odrex, однак сім із них не відбулися або суд не зміг перейти до розгляду справи по суті. Повноцінно відбулися лише шість засідань - менше половини.

Головуючий у справі суддя Віктор Чаплицький визнав причини регулярних неявок адвокатів лікарів неповажними та направив відповідну інформацію до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Там мають оцінити, чи містять дії захисників ознаки дисциплінарного проступку.

Через регулярні перенесення суд досі не зміг перейти до одного з ключових етапів розгляду справи - заслуховування медичного експерта. Заслухати його планували ще у травні, однак тоді захист Русакова порушив питання про зміну підсудності.  

Саме медичний експерт має проаналізувати документацію, висновки проведених експертиз, дотримання протоколів лікування та пояснити медичну складову можливого причинно-наслідкового зв’язку між діями лікарів і смертю пацієнта. Остаточну оцінку цим доказам та питанню винуватості обвинувачених надаватиме суд.

Нагадаємо

Лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марину Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків.

За версією слідства, під час лікування Аднана Ківана медики припустилися суттєвих помилок, унаслідок яких у пацієнта розвинувся сепсис, що на тлі онкологічного захворювання призвів до смерті.

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Євген Царенко

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