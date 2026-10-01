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Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл

Київ • УНН

 • 11107 перегляди

У 2026 році профінансовано будівництво й реконструкцію 113 укриттів, 33 вже завершено. Водночас 1 349 шкіл працюють дистанційно.

Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Фото: zoda.gov.ua

У 2026 році Кабінет міністрів спрямував понад 1,5 млрд гривень субвенції на будівництво та реконструкцію 113 укриттів у школах по всій країні. Понад 30 таких об’єктів уже завершено, а основну увагу зосереджено на прифронтових областях, де 1,3 тис. шкіл досі змушені працювати виключно в дистанційному форматі. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит УНН.

Деталі 

Як зазначили у МОН, механізм надання та використання субвенції визначається урядовою постановою, згідно з якою, кошти спрямовуються на: 

  • реалізацію проєктів, пов’язаних з новим будівництвом укриттів, у тому числі розпочатих у 2023-2025 роках;
    • реалізацію проєктів, пов’язаних з реконструкцією укриттів;
      • завершення реалізації розпочатих у 2023-2025 роках проєктів будівництва укриттів. 

        Тож, як повідомили у МОН, у 2026 році за рахунок субвенції профінансовано 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти. Найбільше укриттів передбачено у Сумській області – 13, Одеській – 12 та Рівненській – 10. 

        Значна кількість об’єктів також зосереджена в регіонах із підвищеними безпековими ризиками: 

        • Миколаївській та Харківській областях – по 8; 
          • Дніпропетровській та Київській – по 7; 
            • Запорізькій – 6. 

              Найменша кількість об’єктів – по 1–2 – передбачена переважно в окремих західних та центральних областях, зокрема в Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій, Волинській та Чернівецькій. 

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              У міністерстві повідомили, що станом на 25 вересня касові видатки по субвенції 2026 року становлять 1 млрд 538 млн 606,7 тис. гривень. 

              Водночас, відповідно до Держбюджету на 2026 рік, на облаштування укриттів закладалося 6 млрд гривень (для закладів загальної середньої освіти передбачено 5 млрд гривень). 

              У бюджеті на наступний рік уряд закладає на облаштування укриттів 3,7 млрд гривень. Однак, варто зазначити, що це лише проєкт закону, який ще має затвердити Верховна Рада, а тому на укриття можуть "докинути" ще коштів, або навпаки - урізати фінансування. 

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              "Частину об’єктів, зокрема проєкти з готовністю понад 60%, що розпочаті минулого року, було визначено пріоритетними для завершення у 2026 році. Станом на початок нового навчального року вже завершено низку таких об’єктів. Загалом впродовж року за рахунок субвенції завершено 33 укриття", - повідомили у МОН. 

              Також у міністерстві розповіли, що на цей час 1 349 закладів загальної середньої освіти працюють лише у дистанційній формі. 

              Окрім того, станом на вересень 2026 року в Україні вже функціонує 124 підземні школи у закладах загальної середньої освіти, реалізовані за кошти субвенції та дотації. 

              "Загальна місткість таких об’єктів становить орієнтовно 50 тис. осіб одночасного перебування. За умови організації освітнього процесу у дві зміни створена інфраструктура потенційно може забезпечити можливість очного навчання до 100 тис. дітей. Найбільша концентрація підземних шкіл сформувалася у прифронтових та наближених до них регіонах, де через безпекову ситуацію особливо гостро стоїть питання забезпечення можливості очного навчання дітей", - зазначили в МОН. 

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              У МОН наголосили, що підземні школи мають забезпечувати безпечне та комфортне перебування дітей і можливість організації освітнього процесу. Зокрема, передбачаються системи вентиляції, водопостачання та водовідведення, санітарні приміщення, електроживлення,  освітлення, засоби зв’язку та оповіщення, медичний простір, а також необхідні умови для доступності та перебування маломобільних груп населення.

              "Таким чином, підземна школа – це не лише захисна споруда, а повноцінний безпечний освітній простір, який дозволяє організувати очне навчання дітей навіть в умовах підвищених безпекових ризиків", - резюмували в МОН. 

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              Павло Башинський

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