Що святкують 1 жовтня в Україні та світі

1 жовтня в Україні відзначають одне з найголовніших державних та релігійних свят - День Захисників і Захисниць України, День Українського Козацтва та велике свято Покрови Пресвятої Богородиці. У світі під егідою ООН та ЮНЕСКО відзначають Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день вегетаріанства та Міжнародний день кави, а Китай, Нігерія та Кіпр святкують свої головні національні дні. У церковному календарі за новим стилем відзначають Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, пише УНН.

День Захисників і Захисниць України

Офіційне державне свято, встановлене Указом Президента України у 2014 році. Свято вшановує мужність, героїзм та незламність воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та всіх силових структур, які захищають суверенітет, територіальну цілісність та свободу держави.

Щороку 1 жовтня о 09:00 по всій країні проходить загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про всіх полеглих українських воїнів.

День Українського Козацтва

Офіційне свято, започатковане Указом Президента України у 1999 році, яке історично та духовно прив'язане до свята Покрови - небесної покровительки козацького війська.

Подія підкреслює глибоку історичну спадкоємність сучасного українського війська від козацьких традицій Запорозької Січі та визвольних змагань минулих століть.

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День ветерана в Україні

Державна дата, встановлена постановою Кабінету Міністрів України у 2004 році.

Подія покликана привернути увагу суспільства до проблем ветеранів війни та праці, забезпечення їх соціального захисту, належного медичного обслуговування та висловлення глибокої вдячності за їхній трудовий і бойовий внесок у розбудову держави.

Міжнародний день людей похилого віку (International Day of Older Persons)

Офіційний день ООН, заснований Генеральною Асамблеєю у 1990 році.

Подія акцентує увагу на старінні населення як глобальному демографічному тренді, захисті прав людей поважного віку, розширенні їхньої соціальної активності, забезпеченні доступної медицини та подоланні вікової дискримінації (ейджизму).

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Міжнародний день музики (International Music Day)

Започаткований у 1975 році за ініціативою Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Свято об'єднує композиторів, виконавців та слухачів по всьому світу, сприяючи міжкультурному обміну, збереженню класичної спадщини, розвитку сучасної музичної культури та поширенню гуманістичних цінностей через мистецтво звуків.

Міжнародний день кави (International Coffee Day)

Офіційне свято, засноване Міжнародною організацією кави у 2015 році під час виставки Expo в Мілані.

Подія присвячена популяризації культури споживання кави, підтримці мільйонів фермерів у країнах, що розвиваються, а також просуванню принципів справедливої торгівлі у кавовій індустрії.

Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day)

Заснований Північноамериканським вегетаріанським товариством у 1977 році та підтриманий Міжнародним вегетаріанським союзом (IVU) у 1978 році.

Подія відкриває щорічний "Місяць вегетаріанської обізнаності" і популяризує рослинний раціон харчування задля збереження здоров'я, зменшення викидів парникових газів та етичного ставлення до тварин.

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День проголошення Китайської Народної Республіки (National Day of the People's Republic of China)

Головне національне свято Китаю на честь оголошення Мао Цзедуном створення КНР на площі Тяньаньмень у Пекіні 1 жовтня 1949 року.

Подія відкриває так званий "Золотий тиждень" національних вихідних у країні, що супроводжується масовими урочистостями та військовими парадами.

День Незалежності Нігерії (Nigeria Independence Day)

Державне свято на згадку про 1 жовтня 1960 року, коли Нігерія здобула повну незалежність від Великої Британії, ставши однією з найбільших суверенних держав Африканського континенту.

День Незалежності Кіпру (Cyprus Independence Day)

Офіційне свято на честь проголошення суверенітету Республіки Кіпр від британського колоніального панування у 1960 році відповідно до Цюрихсько-Лондонських угод.

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Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії - велике християнське свято, встановлене на згадку про дивовижне явлення Богородиці у Влахернському храмі Константинополя у X столітті, коли Вона простягла свій омофор над городянами, захистивши їх від ворожої облоги.

Також у цей день вшановують пам'ять преподобного Романа Сладкоспівця (VI ст.) - видатного візантійського піснописця та автора кондаків, і преподобного Ананії Тирновського.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Євменія, єпископа Гортинського - святителя VII століття, який прославився милосердям, щедрістю та чудотворіннями, а також святої мучениці Аріадни Промиської (Фригійської), яка зазнала переслідувань за віру за часів імператора Адріана.

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