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Мозок людини продовжує "вирощувати" нейрони навіть у похилому віці

Київ • УНН

 • 562 перегляди

Дослідження Каролінського інституту у Швеції підтвердило, що нейронні клітини-попередники активно діляться в мозку дорослих людей до 78 років. Це відкриття дає надію на покращення пам'яті, навчання та відновлення функцій мозку.

Мозок людини продовжує "вирощувати" нейрони навіть у похилому віці

Нейронні клітини-попередники продовжують розвиток і у дорослому мозку, що дає надію на пам'ять, навчання та відновлення. Про це звітує дослідження вчених Каролінського інституту у Швеції, передає УНН із посиланням на Interesting Engineering.

Деталі

Мозок людини продовжує вирощувати нейрони навіть у літньому віці. Вчені Каролінського інституту у Швеції виявили та відстежили формування нових нейронів у гіпокампі, ділянці, критично важливої ​​для пам'яті, навчання та емоційної регуляції. Це довготривале дослідження: команда вчених під керівництвом професора Йонаса Фрізена потрапила в заголовки газет ще у 2013 році. Тоді було зроблено висновок, що нові нейрони можуть формуватися в гіпокампі дорослих людей. Вчені використовували радіовуглецевий аналіз ДНК, виділеної з тканини мозку, щоб точно визначити, коли утворювалися окремі клітини, що надало рідкісні докази нейрогенезу у дорослих.

Але, досі вченим бракувало прямих доказів того, що нейронні клітини-попередники присутні та активно діляться в мозку дорослої людини.

Тепер ми змогли ідентифікувати ці клітини походження, що підтверджує, що в гіпокампі дорослого мозку відбувається безперервне формування нейронів

– сказав Фрісен.

У новому дослідженні команда проаналізувала посмертну тканину мозку людей віком від немовлят до 78 років, щоб виявити, що нейронні клітини-попередники – попередники повністю розвинених нейронів – не тільки існують у дорослому мозку, але й активно діляться.

Ключові аспекти дослідження

У новому дослідженні команда проаналізувала посмертні тканини мозку людей віком від дитинства до 78 років. Було виявлено:

Нейронні прогеніторні клітини - попередники нейронів, що повністю сформувалися, - не тільки існують у дорослому мозку, але й активно діляться.

- пояснюють вчені.

Слід зазначити, що у дослідженні використовувалися передові методи:

Наприклад, одноядерне секвенування РНК для картування активності генів в окремих ядрах клітин мозку. У поєднанні з проточною цитометрією і машинним навчанням цей підхід дозволив дослідникам визначити різні стадії розвитку нейронів - від стовбурових клітин до незрілих нейронів, що ще не діляться.

Щоб візуалізувати місця формування нових нейронів, вчені використовували RNAscope і Xenium, два потужні інструменти просторової транскриптоміки.

Нагадаємо

У новому дослідженні вчені із Університету Нової Англії, Інституту морських наук і Неаполітанського університету імені Федеріко II зосередилися на еволюції різних часток людського мозку в пошуку того, що відрізняє нас від приматів.

Надмірна фізична активність негативно впливає на когнітивні функції та здатність ухвалювати рішення, тоді як регулярні вправи помірної інтенсивності покращують пам'ять і мислення.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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