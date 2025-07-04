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Мозг человека продолжает "выращивать" нейроны даже в пожилом возрасте

Киев • УНН

 • 277 просмотра

Исследование Каролинского института в Швеции подтвердило, что нейронные клетки-предшественники активно делятся в мозге взрослых людей до 78 лет. Это открытие дает надежду на улучшение памяти, обучения и восстановления функций мозга.

Мозг человека продолжает "выращивать" нейроны даже в пожилом возрасте

Нейронные клетки-предшественники продолжают развиваться и во взрослом мозге, что дает надежду на память, обучение и восстановление. Об этом сообщает исследование ученых Каролинского института в Швеции, передает УНН со ссылкой на Interesting Engineering.

Детали

Мозг человека продолжает выращивать нейроны даже в пожилом возрасте. Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили и отследили формирование новых нейронов в гиппокампе, области, критически важной для памяти, обучения и эмоциональной регуляции. Это долгосрочное исследование: команда ученых под руководством профессора Йонаса Фризена попала в заголовки газет еще в 2013 году. Тогда был сделан вывод, что новые нейроны могут формироваться в гиппокампе взрослых людей. Ученые использовали радиоуглеродный анализ ДНК, выделенной из ткани мозга, чтобы точно определить, когда образовывались отдельные клетки, что предоставило редкие доказательства нейрогенеза у взрослых.

Но до сих пор ученым не хватало прямых доказательств того, что нейронные клетки-предшественники присутствуют и активно делятся в мозге взрослого человека.

Теперь мы смогли идентифицировать эти клетки происхождения, что подтверждает, что в гиппокампе взрослого мозга происходит непрерывное формирование нейронов

– сказал Фризен.

В новом исследовании команда проанализировала посмертную ткань мозга людей в возрасте от младенцев до 78 лет, чтобы выявить, что нейронные клетки-предшественники – предшественники полностью развитых нейронов – не только существуют во взрослом мозге, но и активно делятся.

Ключевые аспекты исследования

В новом исследовании команда проанализировала посмертные ткани мозга людей в возрасте от младенчества до 78 лет. Было обнаружено:

Нейронные прогениторные клетки - предшественники полностью сформировавшихся нейронов - не только существуют во взрослом мозге, но и активно делятся.

- объясняют ученые.

Следует отметить, что в исследовании использовались передовые методы:

Например, одноядерное секвенирование РНК для картирования активности генов в отдельных ядрах клеток мозга. В сочетании с проточной цитометрией и машинным обучением этот подход позволил исследователям определить различные стадии развития нейронов - от стволовых клеток до незрелых нейронов, которые еще не делятся.

Чтобы визуализировать места формирования новых нейронов, ученые использовали RNAscope и Xenium, два мощных инструмента пространственной транскриптомики.

Напомним

В новом исследовании ученые из Университета Новой Англии, Института морских наук и Неаполитанского университета имени Федерико II сосредоточились на эволюции различных долей человеческого мозга в поиске того, что отличает нас от приматов.

Чрезмерная физическая активность негативно влияет на когнитивные функции и способность принимать решения, тогда как регулярные упражнения умеренной интенсивности улучшают память и мышление.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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