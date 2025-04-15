$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1014 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27119 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157699 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136903 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139927 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135263 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135203 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196542 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77625 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164693 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16105 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25876 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56559 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65745 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8272 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13423 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15305 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110945 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112492 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Мілан

Новини по темi

Представлено факели зимової Олімпіади-2026: інновації, дизайн та екологічність

Офіційно презентовано факели зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Факели виготовлені з перероблених матеріалів та працюють на біопаливі.

Спорт • 09:58 • 1692 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

Ребекка Лоос заявила, що говорила правду про стосунки з Девідом Бекхемом. За її словами, вона не єдина, з ким футболіст зраджував дружині.

Новини Світу • 31 березня, 13:17 • 147433 перегляди

Франція оголосила про виділення Україні пакету військової допомоги на 2 млрд євро

Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 2 млрд євро. До нього увійдуть ракети MILAN і MICA, бронемашини VAB, AMX-10RX, боєприпаси та інше.

Війна • 26 березня, 18:58 • 24916 перегляди

Модні перестановки: Донателла Версаче покидає пост у Versace, а Демна Гвасалія переходить до Gucci

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, її замінить Даріо Вітале. Демна Гвасалія пішов з Balenciaga і очолив Gucci, змінивши Сабато Де Сарно.

Новини Світу • 13 березня, 20:52 • 19565 перегляди

Prada планує придбати Versace: угода на 1,5 млрд євро може завершитись цього місяця

Міланська компанія Prada веде переговори щодо купівлі бренду Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд євро. Угода може бути завершена вже цього місяця, що дозволить Prada посилити позиції на ринку люксових брендів.

Культура • 3 березня, 08:33 • 24713 перегляди

Рада хоче заборонити продаж енергетиків неповнолітнім

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу енергетиків неповнолітнім. Документ передбачає нові вимоги до маркування та обмеження місць продажу напоїв з високим вмістом стимулюючих речовин.

Суспільство • 19 лютого, 13:59 • 22544 перегляди

До кінця століття спека може вбити понад 2 млн європейців - дослідження

Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.

Здоров'я • 27 січня, 14:56 • 35509 перегляди

У Мілані заборонили курити на вулиці: штрафи до 240 євро

З 1 січня у Мілані заборонено курити на вулицях та у громадських місцях, порушникам загрожує штраф. Виняток зроблено для "ізольованих місць" та електронних сигарет.

Новини Світу • 1 січня, 09:39 • 23803 перегляди

Проросійські хакери атакували близько десяти сайтів у Італії: що відомо про наслідки

Хакерська група Noname 057 здійснила DDoS-атаку на офіційні сайти Італії, включаючи МЗС та аеропорти Мілана. Наслідки атаки були нейтралізовані протягом двох годин.

Новини Світу • 28 грудня, 17:55 • 22254 перегляди

Мадонна в центрі скандалу: провокаційні фото з "Папою" підірвали соцмережі

Співачка опублікувала в Instagram фото, створені за допомогою ШІ, де "Папа Франциск" обіймає її за талію.

Новини Світу • 14 грудня, 13:13 • 106668 перегляди

У одноклубника Довбика зупинилось серце під час матчу “Інтер” - “Фіорентина”

У гравця "Фіорентини" Едоардо Бове стався епілептичний напад та зупинка серця під час матчу з "Інтером". Футболіст наразі при тямі та перебуває під наглядом лікарів.

Спорт • 2 грудня, 12:05 • 16717 перегляди

Найдорожча вулиця для шопінгу у світі тепер у Мілані: які міста обігнала

Міланська Віа Монте Наполеоне стала найдорожчою торговою вулицею світу з орендною ставкою 20 000 євро за м². Вперше за 34 роки європейське місто очолило цей рейтинг.

Економіка • 20 листопада, 16:37 • 110263 перегляди

Обмін досвідом з Нью-Йорком, Лондоном та іншими містами. Бровари приєдналися до Міланського пакту про харчову політику

Місто Бровари стало учасником Міланського пакту про харчову політику разом з 230 іншими містами світу. Угода передбачає обмін досвідом у розвитку продовольчих систем та покращення доступу до здорового харчування.

Суспільство • 14 листопада, 09:28 • 18728 перегляди

В Італії знайдено унікальні скам'янілості віком 280 мільйонів років

У парку Ороб'є Вальтеллінезі виявлено скам'янілу екосистему з відбитками земноводних, рептилій та рослин. Знахідка містить сліди п'яти різних видів тварин, що жили в пермському періоді.

Новини Світу • 13 листопада, 16:09 • 105325 перегляди

На Шацьких озерах планують звести Центр олімпійської, паралімпійської підготовки та реабілітації за проєктом італійських архітекторів

На березі озера Пулемецьке планують збудувати Центр олімпійської та паралімпійської підготовки за проєктом італійських архітекторів. Об'єкт призначений для реабілітації людей з інвалідністю та учасників АТО/ООС.

Суспільство • 3 листопада, 08:08 • 18992 перегляди

Prada і Axiom Space представили скафандр для місії на Місяць

Італійський дім моди Prada та стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2026 році. Скафандр матиме білий зовнішній шар для захисту від високих температур і місячного пилу.

Культура • 17 жовтня, 07:27 • 14881 перегляди

В Італії чоловік тяжко поранив 18-річного українця

45-річний албанець вистрелив у шию 18-річному українцю в Новате-Міланезе. Постраждалого госпіталізовано, нападника затримано за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.

Кримінал та НП • 7 жовтня, 18:10 • 32251 перегляди

"Їдьте, поки ще можете": країни ЄС закликають громадян терміново покинути Ліван

Європейські країни просять своїх громадян виїхати з Лівану через загрозу ізраїльського наступу. Деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута.

Новини Світу • 1 жовтня, 13:31 • 15700 перегляди

23 вересня: Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій

Перші жестові мови для людей з вадами слуху намагалися створити ще у середні віки. У 1620 році іспанський монах Хуан Пабло де Монет видав першу книгу з мовою жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців та кистей рук, що означали певні звуки.

УНН Lite • 23 вересня, 03:03 • 128698 перегляди

Amazon в Італії звинуватили в податкових махінаціях

Італійська фінансова поліція вилучила активи міланського підрозділу Amazon на суму 121 млн євро через звинувачення в податкових махінаціях. Компанію підозрюють у незаконній передачі логістичних послуг субпідрядникам для скорочення витрат.

Новини Світу • 25 липня, 05:39 • 17778 перегляди

Італія вимагає від Google 1 мільярд євро несплачених податків

Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро несплачених податків і штрафів за період з 2018 по 2022 рік, стверджуючи, що Google не подав і не сплатив податки з доходів, отриманих в Італії. А втім, компанія заперечує звинувачення і стверджує, що дотримується податкового законодавства.

Новини Світу • 29 червня, 07:14 • 24284 перегляди

Дорогі навіть для багатих: життя в яких містах визнано найдорожчим

Згідно з дослідженням Julius Baer Group Ltd, Сінгапур залишається найдорожчим містом у світі, за ним слідують Гонконг і Лондон.

Економіка • 26 червня, 05:40 • 28379 перегляди

9 травня: День Європи, День магнітної абетки

Сьогодні, дев’ятого травня, Україна з усіма державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Подія була започаткована у 1985 році під час засідання Європейської ради у Мілані.

УНН Lite • 9 травня, 03:11 • 122517 перегляди

"Інтер" став чемпіоном Італії 2024 року, після перемоги в дербі над "Міланом"

Міланський "Інтер" здобув свій 20-й титул чемпіона Серії А, перемігши у запеклому дербі суперників з "Мілана" з рахунком 2:1.

Спорт • 23 квітня, 07:00 • 19605 перегляди

Мілан бореться з продавцями морозива, щоб покінчити з "диким нічним життям"

Мілан пропонує заборонити продаж їжі на винос, зокрема морозива, після опівночі для боротьби з "диким нічним життям" у деяких районах міста.

Суспільство • 21 квітня, 21:36 • 28391 перегляди

Міністри транспорту G7 підписали декларацію про підтримку України у відновленні й розвитку інфраструктури

Країни G7 підтвердили свою підтримку Україні у відновленні та розвитку транспортної інфраструктури, включаючи інтеграцію української залізничної мережі з європейською системою колій, створення нових транскордонних сполучень та забезпечення стійких і надійних глобальних ланцюгів поставок. ,Затвердивши свої наміри у Декларації

Війна • 14 квітня, 12:56 • 56767 перегляди

Ікона моди модельєр Роберто Каваллі помер у віці 83 років

Легендарний модельєр Роберто Каваллі, відомий як "король анімалізму" за свої культові анімалістичні принти та джинсовий одяг, помер у Флоренції у віці 83 років після тривалої хвороби.

Культура • 12 квітня, 18:48 • 29235 перегляди

У Лондоні презентували книгу "Around the war in twenty stories" про війну в Україні

У Лондоні презентували нову книгу британсько-української письменниці Анни Шевченко, що містить 20 реальних історій про звичайних українців під час війни.

Культура • 12 березня, 03:14 • 30201 перегляди

В Італії тривають фермерські протести: аграрії вимагають посилення регулювання імпорту

Італійські фермери протестують у Римі з тракторами, вимагаючи посилення регулювання імпорту. Аграрії вказують, що за минулий рік їх прибуток впав на 70% через зростання вартості технічних засобів і витрат, пов'язаних з машинами.

Суспільство • 7 лютого, 14:42 • 68820 перегляди

Італійські фермери, які протестують проти аграрної політики ЄС, вимагають зустрічі з прем'єром Мелоні

Італійські фермери вийшли на демонстрацію з тракторами під Міланом на знак протесту проти аграрної політики ЄС та впливу інфляції і податків на ціни на продукти харчування, вимагаючи встановлення реальних цін, що відображають справжню вартість продуктів, а також зустрічі з урядом прем'єр-міністра Малоні.

Новини Світу • 31 січня, 00:30 • 29855 перегляди