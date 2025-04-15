Італійські фермери, які протестують проти аграрної політики ЄС, вимагають зустрічі з прем'єром Мелоні

Італійські фермери вийшли на демонстрацію з тракторами під Міланом на знак протесту проти аграрної політики ЄС та впливу інфляції і податків на ціни на продукти харчування, вимагаючи встановлення реальних цін, що відображають справжню вартість продуктів, а також зустрічі з урядом прем'єр-міністра Малоні.