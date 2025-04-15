Офіційно презентовано факели зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор Мілан-Кортіна 2026. Факели виготовлені з перероблених матеріалів та працюють на біопаливі.
Ребекка Лоос заявила, що говорила правду про стосунки з Девідом Бекхемом. За її словами, вона не єдина, з ким футболіст зраджував дружині.
Франція надасть Україні пакет військової допомоги на 2 млрд євро. До нього увійдуть ракети MILAN і MICA, бронемашини VAB, AMX-10RX, боєприпаси та інше.
Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, її замінить Даріо Вітале. Демна Гвасалія пішов з Balenciaga і очолив Gucci, змінивши Сабато Де Сарно.
Міланська компанія Prada веде переговори щодо купівлі бренду Versace у Capri Holdings Ltd за 1,5 млрд євро. Угода може бути завершена вже цього місяця, що дозволить Prada посилити позиції на ринку люксових брендів.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону продажу енергетиків неповнолітнім. Документ передбачає нові вимоги до маркування та обмеження місць продажу напоїв з високим вмістом стимулюючих речовин.
Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.
З 1 січня у Мілані заборонено курити на вулицях та у громадських місцях, порушникам загрожує штраф. Виняток зроблено для "ізольованих місць" та електронних сигарет.
Хакерська група Noname 057 здійснила DDoS-атаку на офіційні сайти Італії, включаючи МЗС та аеропорти Мілана. Наслідки атаки були нейтралізовані протягом двох годин.
Співачка опублікувала в Instagram фото, створені за допомогою ШІ, де "Папа Франциск" обіймає її за талію.
У гравця "Фіорентини" Едоардо Бове стався епілептичний напад та зупинка серця під час матчу з "Інтером". Футболіст наразі при тямі та перебуває під наглядом лікарів.
Міланська Віа Монте Наполеоне стала найдорожчою торговою вулицею світу з орендною ставкою 20 000 євро за м². Вперше за 34 роки європейське місто очолило цей рейтинг.
Місто Бровари стало учасником Міланського пакту про харчову політику разом з 230 іншими містами світу. Угода передбачає обмін досвідом у розвитку продовольчих систем та покращення доступу до здорового харчування.
У парку Ороб'є Вальтеллінезі виявлено скам'янілу екосистему з відбитками земноводних, рептилій та рослин. Знахідка містить сліди п'яти різних видів тварин, що жили в пермському періоді.
На березі озера Пулемецьке планують збудувати Центр олімпійської та паралімпійської підготовки за проєктом італійських архітекторів. Об'єкт призначений для реабілітації людей з інвалідністю та учасників АТО/ООС.
Італійський дім моди Prada та стартап Axiom Space показали дизайн скафандра AxEMU для місії NASA Artemis 3 на Місяць у 2026 році. Скафандр матиме білий зовнішній шар для захисту від високих температур і місячного пилу.
45-річний албанець вистрелив у шию 18-річному українцю в Новате-Міланезе. Постраждалого госпіталізовано, нападника затримано за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.
Європейські країни просять своїх громадян виїхати з Лівану через загрозу ізраїльського наступу. Деякі уряди організовують чартерні рейси, інші радять скористатися комерційними рейсами з Бейрута.
Перші жестові мови для людей з вадами слуху намагалися створити ще у середні віки. У 1620 році іспанський монах Хуан Пабло де Монет видав першу книгу з мовою жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців та кистей рук, що означали певні звуки.
Італійська фінансова поліція вилучила активи міланського підрозділу Amazon на суму 121 млн євро через звинувачення в податкових махінаціях. Компанію підозрюють у незаконній передачі логістичних послуг субпідрядникам для скорочення витрат.
Італія вимагає від Google сплатити 1 мільярд євро несплачених податків і штрафів за період з 2018 по 2022 рік, стверджуючи, що Google не подав і не сплатив податки з доходів, отриманих в Італії. А втім, компанія заперечує звинувачення і стверджує, що дотримується податкового законодавства.
Згідно з дослідженням Julius Baer Group Ltd, Сінгапур залишається найдорожчим містом у світі, за ним слідують Гонконг і Лондон.
Сьогодні, дев’ятого травня, Україна з усіма державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Подія була започаткована у 1985 році під час засідання Європейської ради у Мілані.
Міланський "Інтер" здобув свій 20-й титул чемпіона Серії А, перемігши у запеклому дербі суперників з "Мілана" з рахунком 2:1.
Мілан пропонує заборонити продаж їжі на винос, зокрема морозива, після опівночі для боротьби з "диким нічним життям" у деяких районах міста.
Країни G7 підтвердили свою підтримку Україні у відновленні та розвитку транспортної інфраструктури, включаючи інтеграцію української залізничної мережі з європейською системою колій, створення нових транскордонних сполучень та забезпечення стійких і надійних глобальних ланцюгів поставок. ,Затвердивши свої наміри у Декларації
Легендарний модельєр Роберто Каваллі, відомий як "король анімалізму" за свої культові анімалістичні принти та джинсовий одяг, помер у Флоренції у віці 83 років після тривалої хвороби.
У Лондоні презентували нову книгу британсько-української письменниці Анни Шевченко, що містить 20 реальних історій про звичайних українців під час війни.
Італійські фермери протестують у Римі з тракторами, вимагаючи посилення регулювання імпорту. Аграрії вказують, що за минулий рік їх прибуток впав на 70% через зростання вартості технічних засобів і витрат, пов'язаних з машинами.
Італійські фермери вийшли на демонстрацію з тракторами під Міланом на знак протесту проти аграрної політики ЄС та впливу інфляції і податків на ціни на продукти харчування, вимагаючи встановлення реальних цін, що відображають справжню вартість продуктів, а також зустрічі з урядом прем'єр-міністра Малоні.