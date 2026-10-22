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Prada демонструє стійкість на ринку предметів розкоші - як екстремальне літо вплинуло на відвідування магазинів

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Дохід Prada з урахуванням Versace зріс до 1,49 млрд євро, хоча базове зростання становило лише 1%. Продажі Miu Miu скоротилися на 3%.

Prada демонструє стійкість на ринку предметів розкоші - як екстремальне літо вплинуло на відвідування магазинів
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Італійська група компаній у сфері предметів розкоші Prada у четвер повідомила про зростання базового доходу в третьому кварталі на 1%. Цей показник загалом відповідає очікуванням ринку та свідчить про стійкість компанії на тлі того, що багато конкурентів відзвітували про падіння продажів під час рекордно спекотного літа, передає УНН із Reuters.

Деталі

Показник базового зростання доходу не враховує бренд Versace, який Prada придбала в грудні минулого року. У групі зазначили, що інтеграція бренду відбувається "за графіком" — напередодні представлення першої колекції від нового креативного директора Пітера Мюльє, яке заплановано на наступний рік.

Як повідомив генеральний директор Prada Андреа Гуерра під час телефонної конференції з аналітиками, екстремальні погодні умови стали головною причиною зниження відвідуваності магазинів.

За словами Гуерри, протягом кварталу спостерігалася значна затримка в продажах одягу з осінньо-зимових колекцій; попит почав зростати лише в останні два-три тижні.

Його коментар щодо впливу незвично теплої погоди на доходи перегукується із заявою керівництва компанії Moncler, зробленою в середу.

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З урахуванням Versace, дохід групи за квартал склав 1,49 млрд євро (1,67 млрд доларів), що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року і відповідає консенсус-прогнозу аналітиків Visible Alpha.

Цей результат був досягнутий завдяки подальшому зростанню в країнах Північної та Південної Америки, хоча й повільнішими темпами, ніж у попередньому кварталі.

У компанії зазначили, що продажі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні залишалися стабільними: слабкі показники в материковому Китаї були компенсовані позитивними тенденціями в інших частинах регіону.

Доходи в Європі залишалися на низькому рівні.

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Бренд Miu Miu — менший підрозділ групи, який забезпечив основну частку зростання консолідованого доходу, — вперше з часів пандемії продемонстрував квартальне зниження продажів. Роздрібні продажі Miu Miu за квартал скоротилися на 3%.

"Третій квартал минув на тлі особливо складних умов у галузі. У таких обставинах група продемонструвала хорошу стійкість", — зазначив Андреа Гуерра у своїй заяві.

Відповідаючи на запитання про давні плани щодо додаткового лістингу акцій у Мілані, фінансовий директор Андреа Боніні повідомив, що наразі Prada не має жодних новин із цього приводу. "Це варіант, який варто час від часу розглядати, але наразі ми не можемо поділитися жодними новинами", — повідомив Боніні аналітикам.

Антоніна Туманова

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