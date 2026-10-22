Prada демонстрирует устойчивость на рынке предметов роскоши — как экстремальное лето повлияло на посещаемость магазинов

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Итальянская группа компаний в сфере предметов роскоши Prada в четверг сообщила о росте базовой выручки в третьем квартале на 1%. Этот показатель в целом соответствует ожиданиям рынка и свидетельствует об устойчивости компании на фоне того, что многие конкуренты отчитались о падении продаж во время рекордно жаркого лета, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Показатель базового роста выручки не учитывает бренд Versace, который Prada приобрела в декабре прошлого года. В группе отметили, что интеграция бренда проходит "по графику" — в преддверии представления первой коллекции нового креативного директора Питера Мюлье, запланированного на следующий год.

Как сообщил генеральный директор Prada Андреа Гуэрра во время телефонной конференции с аналитиками, экстремальные погодные условия стали главной причиной снижения посещаемости магазинов.

По словам Гуэрры, в течение квартала наблюдалась значительная задержка в продажах одежды из осенне-зимних коллекций; спрос начал расти лишь в последние две-три недели.

Его комментарий относительно влияния необычно теплой погоды на выручку перекликается с заявлением руководства компании Moncler, сделанным в среду.

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С учетом Versace выручка группы за квартал составила 1,49 млрд евро (1,67 млрд долларов), что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соответствует консенсус-прогнозу аналитиков Visible Alpha.

Этот результат был достигнут благодаря дальнейшему росту в странах Северной и Южной Америки, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем квартале.

В компании отметили, что продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе оставались стабильными: слабые показатели в материковом Китае были компенсированы положительными тенденциями в других частях региона.

Выручка в Европе оставалась на низком уровне.

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Бренд Miu Miu — меньшее подразделение группы, обеспечившее основную долю роста консолидированной выручки, — впервые со времен пандемии продемонстрировал квартальное снижение продаж. Розничные продажи Miu Miu за квартал сократились на 3%.

"Третий квартал прошел на фоне особенно сложных условий в отрасли. В таких обстоятельствах группа продемонстрировала хорошую устойчивость", — отметил Андреа Гуэрра в своем заявлении.

Отвечая на вопросы о давних планах относительно дополнительного листинга акций в Милане, финансовый директор Андреа Бонини сообщил, что в настоящее время Prada не располагает никакими новостями по этому поводу. "Это вариант, который стоит время от времени рассматривать, но сейчас мы не можем поделиться никакими новостями", — сообщил Бонини аналитикам.