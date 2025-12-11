Prada выпустит сандалии "Сделано в Индии" по цене 930 долларов после волны критики
Итальянский бренд Prada создаст 2000 пар сандалий в Индии, вдохновленных традиционной обувью, после критики. Каждая пара будет продаваться примерно за 930 долларов, сочетая индийское ремесло и итальянские технологии.
Итальянский бренд люксовой одежды Prada создаст ограниченную серию сандалий в Индии, вдохновленную традиционной индийской обувью, и будет продавать каждую пару примерно за 800 евро (930 долларов), сообщил старший руководитель компании Лоренцо Бертелли. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Бренд планирует произвести 2000 пар сандалий в двух индийских регионах — Махараштра и Карнатака — в сотрудничестве с государственными организациями. Это позволит объединить индийское ремесло и итальянские технологии производства.
Мы объединим традиционные навыки местных мастеров с нашими технологиями
Коллекция поступит в продажу в феврале 2026 года в 40 магазинах Prada по всему миру и онлайн.
Шесть месяцев назад Prada столкнулась с критикой из-за того, что на показе в Милане представила сандалии, похожие на старинные индийские чапалы. Фотографии быстро разошлись в интернете, вызвав возмущение среди индийских мастеров и политиков. Позже компания признала, что дизайн вдохновлен древними индийскими стилями, и начала переговоры с мастерами для совместной работы.
Сейчас Prada подписала соглашение с Sant Rohidas Leather Industries, Charmakar Development Corporation (LIDCOM) и Dr Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation (LIDKAR) — организациями, которые поддерживают кожаные традиции Индии.
Мы хотим популяризировать эту традиционную индийскую обувь - чапалы
В рамках трехлетнего партнерства местных мастеров будут обучать современным техникам и давать возможность кратковременно работать в Академии Prada в Италии. Чапалы изготавливают вручную люди из маргинализированных общин, и сотрудничество с Prada поможет повысить их доходы, привлечь молодежь к ремеслу и сохранить традиции, которые оказались под угрозой из-за дешевых копий.
Бертелли также отметил, что проект и учебные программы будут стоить несколько миллионов евро, а мастера будут получать справедливую оплату.
Дополнение
Что касается расширения Prada в Индии, то компания не планирует новые магазины одежды или фабрики в ближайший год. "Мы пока не будем открывать новые магазины в Индии, но серьезно рассматриваем такую возможность в ближайшие три-пять лет", — сказал Бертелли.
Рынок люксовых товаров в Индии оценивается примерно в 7 млрд долларов в 2024 году и, как ожидается, достигнет около 30 млрд долларов к 2030 году. Но он значительно меньше китайского рынка. Большинство международных брендов выходят на индийский рынок через партнерства с крупными конгломератами, а Prada хочет делать это самостоятельно, даже если это займет больше времени, считая Индию "настоящим потенциальным рынком".
