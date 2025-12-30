Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы

Вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба внес на рассмотрение Кабмина кандидатуру Игоря Зелинского на должность главы Госавиаслужбы. Ранее Зелинский работал заместителем руководителя этого органа и был причастен к принятию ряда решений, которые потенциально могли нанести ущерб как обороноспособности государства, так и интересам Украины в целом. УНН расспросил вице-премьера, почему кандидатура уволенного из Госавиаслужбы Зелинского, по его мнению, хороший вариант.

Уничтожение гражданской авиации, работа с подсанкционными компаниями и ущерб интересам ВСУ

Представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020–2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности.

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что можно считать подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов в можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты по их переоформлению между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание.

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года. Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора.

Как пояснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Что думают в офисе вице-премьера о таком кандидате?

Комментируя изложенные выше факты и отвечая на вопрос УНН, почему Зелинский является хорошей кандидатурой на должность главы Госавиаслужбы, Алексей Кулеба не смог ничего объяснить, кроме того, что "этот вопрос не простой, он комплексный".

После этого он перенаправил вопрос Сергею Деркачу – заместителю Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Именно он отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере авиационного транспорта и инфраструктуры, а также использования воздушного пространства Украины.

Сегодня Госавиаслужба тоже переживает очень такой нелегкий период, поскольку очень много работы до сих пор есть, но, конечно, при закрытом небе это не очень мотивирует так же персонал, как и всех. Поэтому мы сегодня как раз прорабатываем все кадровые решения, чтобы найти лучших кандидатов, которые у нас имеют опыт вообще работы в авиации, для того, чтобы мы приняли лучшие кадровые решения - пояснил Деркач.

Создается впечатление, что кандидата на должность главы регулятора выбирали не по профессиональным качествам и показателям эффективной деятельности на должности, а по принципу: немного разбираешься в авиации - подходишь.

Снимая с себя ответственность, Деркач отметил, что дальше решение за Кабинетом министров, который должен определить, кто будет лучшим главой Госавиаслужбы.

Заместитель министра подчеркнул, что регулятор является очень важным органом, который "должен активно работать для того, чтобы сохранить всю гражданскую авиацию в Украине".

Сегодня, в рамках того, что мы работаем постоянно во время такого полномасштабного вторжения для того, чтобы сохранить нашу авиацию, потому что очень трудно, в принципе, работать с развитием и сохранением гражданской авиации, когда у нас закрыто воздушное пространство и очень много ресурса мы тратим для того, чтобы сохранить наши аэропорты, для того, чтобы наши авиакомпании имели действующие сертификаты и летали, как они сейчас летают за границей, и это тоже очень большая часть работы Госавиаслужбы - подчеркнул Деркач.

В то же время почему-то он упустил тот момент, что Зелинский как раз был одним из тех, кто очевидно работал над уничтожением авиации в Украине.

Деркач также отметил, что было проведено служебное расследование, по результатам которого было дано заключение о том, что глава Госавиаслужбы Александр Бильчук поддержал решение о передаче сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТ(МТВ) компании AAL Group Ltd, связанной с российским ОПК. После этого Правительство уволило его с должности. А вот относительно необходимости служебной проверки по решениям "правой руки" Бильчука он умолчал.

Очевидно, что приведенные факты не могут оставаться без реакции как Правительства, так и правоохранительных органов. УНН обратился с соответствующим запросом к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и получил промежуточную отписку о том, что запрос перенаправлен в Министерство развития общин и территорий (очевидно тому же Деркачу) и на подготовку ответов на наши вопросы требуется больше времени.