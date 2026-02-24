Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg

$43.270.01
50.920.00
ukenru
23 февраля, 17:51 • 10903 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 20592 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 17888 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 17970 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 14892 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12575 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11726 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12577 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43987 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 48456 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
92%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 9974 просмотра
Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро23 февраля, 18:02 • 5462 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo20:42 • 5698 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto21:02 • 6784 просмотра
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗСVideo21:28 • 5036 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 23081 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43980 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 48451 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 141590 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 150785 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Игорь Клименко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Николаев
Львов
Киевская область
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto21:02 • 6810 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo20:42 • 5724 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 10003 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 64510 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 68667 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Дипломатка
Сериал

Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Российская нефть марки Urals продается с самой большой скидкой почти за три года, достигнув 30,62 доллара за баррель по отношению к Brent. Это является следствием западных санкций, особенно введенных США.

Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg

российская нефть продается с самой большой скидкой на международном рынке за почти три года из-за западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus Media, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что средняя скидка на нефть марки Urals к нефти марки Brent с поставками из западных портов рф достигла 30,62 доллара за баррель.

Цены демонстрируют влияние западных санкций, особенно тех, что были введены США в конце прошлого года, на Москву. Непонятно, как предложенные президентом США Дональдом Трампом 15% глобальные тарифы, объявленные в субботу после того, как суд заблокировал его предыдущие пошлины, могут повлиять на будущие закупки Индией

- говорится в статье.

Указывается, что Urals в порту Приморска на Балтийском море торговалась по 42,09 долл. за баррель, а в Новороссийске цена упала до 40,44 долл. за баррель. В то же время российское правительство планировало, что в 2026 году средняя цена Urals составит около 59 долл. за баррель. Из-за этой скидки сейчас Urals торгуется на 43% дешевле, чем эталонная нефть Brent, выступающая ориентиром для мировых цен.

Напомним

Нефть дешевеет после объявления США о повышении тарифов на импорт до 15%. Это усилило беспокойство инвесторов относительно замедления глобальной экономики.

Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 8910 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты