Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg
Киев • УНН
Российская нефть марки Urals продается с самой большой скидкой почти за три года, достигнув 30,62 доллара за баррель по отношению к Brent. Это является следствием западных санкций, особенно введенных США.
Детали
Отмечается, что средняя скидка на нефть марки Urals к нефти марки Brent с поставками из западных портов рф достигла 30,62 доллара за баррель.
Цены демонстрируют влияние западных санкций, особенно тех, что были введены США в конце прошлого года, на Москву. Непонятно, как предложенные президентом США Дональдом Трампом 15% глобальные тарифы, объявленные в субботу после того, как суд заблокировал его предыдущие пошлины, могут повлиять на будущие закупки Индией
Указывается, что Urals в порту Приморска на Балтийском море торговалась по 42,09 долл. за баррель, а в Новороссийске цена упала до 40,44 долл. за баррель. В то же время российское правительство планировало, что в 2026 году средняя цена Urals составит около 59 долл. за баррель. Из-за этой скидки сейчас Urals торгуется на 43% дешевле, чем эталонная нефть Brent, выступающая ориентиром для мировых цен.
Напомним
Нефть дешевеет после объявления США о повышении тарифов на импорт до 15%. Это усилило беспокойство инвесторов относительно замедления глобальной экономики.
