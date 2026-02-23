Світові ціни на нафту знижуються через глобальні мита Трампа

$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 11104 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 22071 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 27723 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 34859 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 34989 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46250 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52099 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41928 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 67629 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 73033 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула під час теракту у Львові, поховають 25 лютого на Волині22 лютого, 18:25 • 4708 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 6388 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 18006 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 7612 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23:24 • 7250 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 84868 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 94655 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 102323 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 114314 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 152420 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Папа Франциск
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Україна
Львів
Іран
Білий дім
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 41586 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 43509 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 43609 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34723 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 37227 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото

Світові ціни на нафту знижуються через глобальні мита Трампа

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Нафта дешевшає після оголошення США про підвищення тарифів на імпорт до 15%. Це посилило занепокоєння інвесторів щодо уповільнення глобальної економіки.

Світові ціни на нафту знижуються через глобальні мита Трампа
Фото: Reuters

Вартість нафти на міжнародних біржах продемонструвала падіння після оголошення американської адміністрації про підвищення тарифів на імпорт до 15%. Такі протекціоністські заходи посилили занепокоєння інвесторів щодо уповільнення темпів зростання глобальної економіки та відповідного скорочення споживання палива у світі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення щодо тарифів компенсувало зростаючий ризик військового конфлікту між США та Іраном, який минулого тижня призвело до зростання цін на нафту Brent та West Texas Intermediate більш ніж на 5%

– зазначають аналітики ринку енергоносіїв.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 45 центів, зафіксувавши позначку 71,31 долара за барель, тоді як американська нафта знизилася в ціні на 50 центів до рівня 65,98 долара.

Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту21.02.26, 00:38 • 7294 перегляди

Ринки відреагували на суботню заяву президента США про підняття тимчасового тарифу з 10% до максимально дозволених законом 15%. Цей крок став відповіддю Білого дому на рішення Верховного суду США, який раніше скасував попередню тарифну програму, змусивши адміністрацію шукати нові шляхи обмеження імпорту.

Нова тарифна політика США стала вагомішим чинником для ціноутворення, ніж геополітична напруженість на Близькому Сході. Попри загрозу масштабного конфлікту з Іраном, яка традиційно стимулює подорожчання сировини, інвестори наразі більше зосереджені на ризиках глобальної рецесії.

Економісти прогнозують, що підвищення мит може призвести до зниження обсягів міжнародної торгівлі, що неминуче вдарить по попиту на нафту з боку великих промислових центрів та транспортних компаній.

Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20.02.26, 17:26 • 8645 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Brent
Верховний суд США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран