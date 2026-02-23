Світові ціни на нафту знижуються через глобальні мита Трампа

Фото: Reuters

Вартість нафти на міжнародних біржах продемонструвала падіння після оголошення американської адміністрації про підвищення тарифів на імпорт до 15%. Такі протекціоністські заходи посилили занепокоєння інвесторів щодо уповільнення темпів зростання глобальної економіки та відповідного скорочення споживання палива у світі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Рішення щодо тарифів компенсувало зростаючий ризик військового конфлікту між США та Іраном, який минулого тижня призвело до зростання цін на нафту Brent та West Texas Intermediate більш ніж на 5% – зазначають аналітики ринку енергоносіїв.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 45 центів, зафіксувавши позначку 71,31 долара за барель, тоді як американська нафта знизилася в ціні на 50 центів до рівня 65,98 долара.

Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту

Ринки відреагували на суботню заяву президента США про підняття тимчасового тарифу з 10% до максимально дозволених законом 15%. Цей крок став відповіддю Білого дому на рішення Верховного суду США, який раніше скасував попередню тарифну програму, змусивши адміністрацію шукати нові шляхи обмеження імпорту.

Нова тарифна політика США стала вагомішим чинником для ціноутворення, ніж геополітична напруженість на Близькому Сході. Попри загрозу масштабного конфлікту з Іраном, яка традиційно стимулює подорожчання сировини, інвестори наразі більше зосереджені на ризиках глобальної рецесії.

Економісти прогнозують, що підвищення мит може призвести до зниження обсягів міжнародної торгівлі, що неминуче вдарить по попиту на нафту з боку великих промислових центрів та транспортних компаній.

