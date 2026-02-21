Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 5042 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 8794 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 11243 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 17012 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19392 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19832 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22567 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40561 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14748 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20913 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15355 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 21912 перегляди
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20 лютого, 15:26 • 3550 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 9542 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 3976 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 21915 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 31571 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40561 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62169 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98419 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 2454 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 3980 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 15357 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 38834 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41380 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Світові ціни на нафту зросли після ультиматуму Трампа Ірану щодо ядерної програми. Вартість Brent перевищила 83 долари за барель, адже ринок очікує санкцій проти Ірану.

Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту
Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання у п'ятницю, 20 лютого, після того як президент США Дональд Трамп встановив жорсткий часовий ліміт для вирішення конфлікту навколо іранської ядерної програми. Ринок відреагував миттєвим здорожчанням ф'ючерсів на нафту марки Brent. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вартість бареля нафти марки Brent піднялася вище 83 доларів, оскільки трейдери почали закладати в ціну можливість запровадження жорстких санкцій проти іранського експорту. Ультиматум Вашингтона вказує на готовність до рішучих дій, якщо Іран не піде на значні поступки в обумовлений термін, що може призвести до вимивання значних обсягів нафти з глобальних ланцюгів постачання.

Трамп розглядає "обмежену військову операцію" проти Ірану - WSJ20.02.26, 04:37 • 11245 переглядiв

Аналітики зазначають, що подібна риторика Білого дому повертає волатильність на ринок, який до цього перебував у стані відносної стабільності.

Наслідки для світової енергетики

Експерти галузі попереджають, що встановлення часових рамок для Ірану може спровокувати дзеркальні заходи з боку Тегерана, зокрема загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Це змушує великих покупців нафти в Азії та Європі шукати альтернативні джерела постачання, що ще більше підштовхує ціни вгору. Ситуація залишається напруженою, оскільки будь-яке подальше загострення між США та Іраном у найближчі тижні здатне спровокувати нове ралі на енергетичних біржах.

Трамп поставив Ірану ультиматум про 10-15 днів, це може готувати ґрунт для атак після засідання МАГАТЕ - Bloomberg20.02.26, 16:24 • 2790 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Азія
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран