Ціни на нафту зросли через ультиматум Трампа Ірану та завершення термінів на врегулювання конфлікту

Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімке зростання у п'ятницю, 20 лютого, після того як президент США Дональд Трамп встановив жорсткий часовий ліміт для вирішення конфлікту навколо іранської ядерної програми. Ринок відреагував миттєвим здорожчанням ф'ючерсів на нафту марки Brent. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вартість бареля нафти марки Brent піднялася вище 83 доларів, оскільки трейдери почали закладати в ціну можливість запровадження жорстких санкцій проти іранського експорту. Ультиматум Вашингтона вказує на готовність до рішучих дій, якщо Іран не піде на значні поступки в обумовлений термін, що може призвести до вимивання значних обсягів нафти з глобальних ланцюгів постачання.

Аналітики зазначають, що подібна риторика Білого дому повертає волатильність на ринок, який до цього перебував у стані відносної стабільності.

Наслідки для світової енергетики

Експерти галузі попереджають, що встановлення часових рамок для Ірану може спровокувати дзеркальні заходи з боку Тегерана, зокрема загрози судноплавству в Ормузькій протоці. Це змушує великих покупців нафти в Азії та Європі шукати альтернативні джерела постачання, що ще більше підштовхує ціни вгору. Ситуація залишається напруженою, оскільки будь-яке подальше загострення між США та Іраном у найближчі тижні здатне спровокувати нове ралі на енергетичних біржах.

