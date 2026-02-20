$43.270.03
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Трамп поставив Ірану ультиматум про 10-15 днів, це може готувати ґрунт для атак після засідання МАГАТЕ - Bloomberg

Київ • УНН

Президент США Дональд Трамп попередив Іран про 10-15 днів для запобігання військовим діям, що збігається із засіданням МАГАТЕ 2 березня. Це може призвести до нової резолюції та передачі справи до Ради Безпеки ООН.

Попередження президента США Дональда Трампа на адресу Ірану - про те, що в нього залишилося всього 10-15 днів, щоб запобігти потенційним військовим діям, - передбачає, що ситуація може загостритися, коли Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) збереться на чергове засідання для ухвалення рішення, чи слід продовжувати засудження Ісламської Республіки, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Засідання ради керуючих МАГАТЕ, розраховане на п'ять днів, заплановане на 2 березня, тобто через 10 днів у Відні. Очікується, що дипломати розглянуть нову резолюцію, яка засуджуватиме Іран за його ядерну програму, і можуть передати її на розгляд Ради Безпеки ООН.

Це створює потенційну ситуацію повторення подій червня, коли Ізраїль розпочав удари протягом 24 годин після рішення ради керуючих МАГАТЕ про засудження Ірану за відсутність співпраці із спостерігачами. На цей висновок посилалися американські офіційні особи, які тоді припустили, що він послужив юридичним обґрунтуванням військової інтервенції, пише видання.

"Це потенційно дає адміністрації гачок, необхідний для атаки на Іран у спробі вплинути на зміну режиму", - сказав Тарік Рауф, колишній керівник відділу ядерної перевірки МАГАТЕ.

Поки США нарощують сили на Близькому Сході "для потенційної атаки" на Іран, Трамп заявив журналістам у четвер, що "ми або досягнемо угоди, або це буде для них невдачею".

Перспектива війни між США та Іраном спровокувала зростання цін на нафту: Brent торгується понад 71 долар за барель - поблизу шестимісячних максимумів - і, зважаючи на все, зросте на 5% за тиждень, пише видання.

Долар знаходиться на шляху до найкращого тижня з листопада, на тлі того, як геополітична напруженість підвищує його привабливість як активу-притулку, поряд з сильнішими економічними даними США.

Останній раунд переговорів щодо атомної діяльності Ірану відбувся у вівторок у Женеві. У центрі уваги - питання збагачення урану, ретельно охоронюваного процесу поділу ізотопів урану, які можуть бути використані для палива ядерних реакторів або бомб. Ізраїль та США заявили, що хочуть, щоб Іран припинив усю діяльність зі збагачення та демонтував заводи. Іран наполягає на збереженні частини потужностей з виробництва палива з мирною метою.

Уряд Ірану не пропонував призупинити збагачення, а американська сторона не вимагала повного припинення, заявив у п'ятницю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в ефірі MS NOW, додавши, що обидві сторони говорять про "швидку угоду".

Китайські, російські та іранські офіційні особи опублікували у X фотографію рідкісної спільної зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. За словами представника Пекіна Лі Суна, вони обговорили побоювання щодо потенційного застосування сили проти Ірану.

"Часу залишилося небагато, але ми працюємо над чимось конкретним", - заявив Гроссі в четвер в інтерв'ю Bloomberg TV. Інспектори МАГАТЕ не перевіряли стан запасів урану, близького до збройового, в Ірані вже понад вісім місяців.

"Це не неможливо", - сказав Гроссі днем раніше, "маючи на увазі перспективу угоди", пише видання. "Є певні речі, які, на думку Ірану, неможливо виконати. Ми маємо забезпечити незаперечну верифікацію відсутності будь-яких відхилень" - сказав він.

Тим часом, як зазначає журналіст Axios Барак Равід, Іран у листі до Генерального секретаря ООН вказав: "У разі нападу всі бази, об'єкти та активи ворожих сил у регіоні стануть законними цілями в контексті оборонної відповіді Ірану. Сполучені Штати нестимуть повну та пряму відповідальність за будь-які непередбачувані та неконтрольовані наслідки".

Юлія Шрамко

