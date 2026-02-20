$43.270.03
Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о 10-15 днях для предотвращения военных действий, что совпадает с заседанием МАГАТЭ 2 марта. Это может привести к новой резолюции и передаче дела в Совет Безопасности ООН.

Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg

Предупреждение президента США Дональда Трампа в адрес Ирана — о том, что у него осталось всего 10-15 дней, чтобы предотвратить потенциальные военные действия, — предполагает, что ситуация может обостриться, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) соберется на очередное заседание для принятия решения, следует ли продолжать осуждение Исламской Республики, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Заседание совета управляющих МАГАТЭ, рассчитанное на пять дней, запланировано на 2 марта, то есть через 10 дней в Вене. Ожидается, что дипломаты рассмотрят новую резолюцию, которая будет осуждать Иран за его ядерную программу, и могут передать ее на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Это создает потенциальную ситуацию повторения событий июня, когда Израиль начал удары в течение 24 часов после решения совета управляющих МАГАТЭ об осуждении Ирана за отсутствие сотрудничества с наблюдателями. На этот вывод ссылались американские официальные лица, которые тогда предположили, что он послужил юридическим обоснованием военной интервенции, пишет издание.

"Это потенциально дает администрации крючок, необходимый для атаки на Иран в попытке повлиять на смену режима", - сказал Тарик Рауф, бывший руководитель отдела ядерной проверки МАГАТЭ.

Пока США наращивают силы на Ближнем Востоке "для потенциальной атаки" на Иран, Трамп заявил журналистам в четверг, что "мы либо достигнем соглашения, либо это будет для них неудачей".

Перспектива войны между США и Ираном спровоцировала рост цен на нефть: Brent торгуется более 71 доллара за баррель - вблизи шестимесячных максимумов - и, судя по всему, вырастет на 5% за неделю, пишет издание.

Доллар находится на пути к лучшей неделе с ноября, на фоне того, как геополитическая напряженность повышает его привлекательность как актива-убежища, наряду с более сильными экономическими данными США.

Последний раунд переговоров по атомной деятельности Ирана состоялся во вторник в Женеве. В центре внимания - вопрос обогащения урана, тщательно охраняемого процесса деления изотопов урана, которые могут быть использованы для топлива ядерных реакторов или бомб. Израиль и США заявили, что хотят, чтобы Иран прекратил всю деятельность по обогащению и демонтировал заводы. Иран настаивает на сохранении части мощностей по производству топлива с мирной целью.

Правительство Ирана не предлагало приостановить обогащение, а американская сторона не требовала полного прекращения, заявил в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в эфире MS NOW, добавив, что обе стороны говорят о "быстром соглашении".

Китайские, российские и иранские официальные лица опубликовали в X фотографию редкой совместной встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. По словам представителя Пекина Ли Суна, они обсудили опасения относительно потенциального применения силы против Ирана.

"Времени осталось немного, но мы работаем над чем-то конкретным", - заявил Гросси в четверг в интервью Bloomberg TV. Инспекторы МАГАТЭ не проверяли состояние запасов урана, близкого к оружейному, в Иране уже более восьми месяцев.

"Это не невозможно", - сказал Гросси днем ранее, "имея в виду перспективу соглашения", пишет издание. "Есть определенные вещи, которые, по мнению Ирана, невозможно выполнить. Мы должны обеспечить неопровержимую верификацию отсутствия каких-либо отклонений" - сказал он.

Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ20.02.26, 04:37 • 11025 просмотров

Тем временем, как отмечает журналист Axios Барак Равид, Иран в письме к Генеральному секретарю ООН указал: "В случае нападения все базы, объекты и активы враждебных сил в регионе станут законными целями в контексте оборонительного ответа Ирана. Соединенные Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредвиденные и неконтролируемые последствия".

Юлия Шрамко

