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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29034 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обмен опытом с Нью-Йорком, Лондоном и другими городами. Бровары присоединились к Миланскому пакту о пищевой политике

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Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

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