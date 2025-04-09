Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
Дмитрий Лубинець встретился с президентом Международного комитета Красного Креста в Женеве. Стороны обсудили положение украинских военнопленных и депортированных граждан, а также выработали новые инициативы.
Метапневмовирус hMPV, распространяющийся в Китае, не является новым и не представляет серьезной угрозы. По словам ВОЗ, вирус имеет очень низкий уровень смертности и вызывает симптомы, похожие на обычную простуду.
Пресс-секретарь кремля заявил об отсутствии «импульсов» по организации встречи путина и Трампа. Последняя встреча лидеров россии и США состоялась в июне 2021 года между путиным и Байденом в Женеве.
Марьяна Беца стала председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО вместо Ирины Боровец. Евгений Цимбалюк назначен постоянным представителем Украины при Отделении ООН в Женеве.
Посол рф в ООН заявил о готовности к диалогу с Трампом по Украине. Переговоры должны учитывать "реальности на местах" и текущие успехи россии.
Город Бровары стал участником Миланского пакта о пищевой политике вместе с 230 другими городами мира. Соглашение предусматривает обмен опытом в развитии продовольственных систем и улучшение доступа к здоровому питанию.
Концентрация CO₂ в атмосфере достигла 420 ppm, что на 2,3 ppm больше прошлого года. Уровни трех основных парниковых газов продолжают расти, предупреждает WMO перед климатической конференцией в Баку.
Директор КНИИСЭ Александр Рувин подчеркнул важность психологических экспертиз для документирования преступлений рф против человечности. Результаты этих исследований являются ключевым доказательством в международных судах.
Бывшего канадского дипломата задержали в Швейцарии по подозрению в шпионаже для Китая.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в 2023 году количество жертв среди гражданского населения в конфликтах подскочило на 72%, а количество погибших детей утроилось.
Французский эксперт по России Лоран Винатье арестован в Москве до 5 августа по обвинению в сборе данных о российской армии без регистрации в качестве "иностранного агента".
Путин обсудил с Си Цзиньпином приостановленную операцию по строительству газопровода "Сила Сибири-2" из-за требований Китая снизить цены и объемы поставок, потенциальное финансирование китайскими банками оборонной промышленности России в условиях санкций США и отказ Китая принять участие в саммите по Украине в Женеве.
Украина ищет посредников для содействия возвращению гражданских лиц, незаконно удерживаемых россией, и надеется на новые инициативы со стороны партнеров в этом вопросе, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
ООН обвиняет Россию в умышленной бомбардировке больницы на подконтрольном оппозиции севере Сирии в 2019 году, в результате чего погибли родственники сирийца, который подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.
Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.
Агенты российской военной разведки приезжали в те города, где у американских дипломатов вскоре проявлялся "гаванский синдром". Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, "60 минут" и Der Spiegel.
Представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвиняет Израиль в использовании голода как оружия войны в Газе, приводя в своем докладе статистические доказательства искусственного голода.
Комиссия ООН обнаружила новые доказательства широкомасштабных нарушений прав человека и военных преступлений со стороны российских сил в Украине, включая неизбирательные нападения на гражданское население, пытки, изнасилования и незаконный вывоз детей.
Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.
Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах "Звездный путь: Дискавери" и "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет после пяти лет борьбы с боковым амиотрофическим склерозом.
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила Экологический договор для Украины, который имеет целью компенсировать весь экологический ущерб, нанесенный войной россии, и помочь восстановить Украину как экологическое государство.
Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.
Последний принц Италии Витторио Эмануэль Савойский умер в Женеве в возрасте 86 лет.
В январе 2024 года более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Украине было обследовано на наличие мин, поскольку усилия по разминированию продолжались в соответствии с обновленным планом действий.