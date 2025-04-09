Комитет ООН призвал россию назвать точное количество детей, насильно вывезенных из Украины, и предоставить их местонахождение

Комитет ООН по правам ребенка призвал россию прекратить принудительный вывоз украинских детей и вернуть их в свои семьи. российские власти должны предоставить информацию о точном количестве детей, вывезенных из Украины, и их местонахождение, чтобы их можно было идентифицировать и вернуть.