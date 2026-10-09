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В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны

Киев • УНН

 • 5696 просмотра

Заместитель главы МИД РФ заявил, что новых трехсторонних встреч не запланировано. В США также не видят быстрых перспектив мира.

В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны

В настоящее время у России нет планов по возобновлению трехсторонних переговоров с США и Украиной о завершении войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

По словам российского дипломата, конкретных договоренностей о проведении новых встреч нет. В то же время он возложил ответственность за прекращение переговорного процесса на Украину.

Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате сегодня нет. Что будет дальше, зависит не от нас

– заявил Рябков, добавив, что Москва якобы остается открытой к диалогу.

В США также не видят перспектив быстрого мира

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что война России против Украины зашла в «стратегический тупик», а перспективы дипломатического урегулирования в настоящее время не просматриваются. Он также предупредил о риске дальнейшей эскалации и втягивания других государств в противостояние.

Перспектив переговорного урегулирования войны рф против Украины в настоящее время нет - Рубио08.10.26, 12:48 • 3072 просмотра

Еще в сентябре Кремль допускал возобновление трехсторонних встреч в октябре. Однако после введения новых американских санкций российские власти начали заявлять об отсутствии предпосылок для переговоров.

Последние трехсторонние встречи Украины, США и России состоялись в январе–феврале 2026 года в Абу-Даби и Женеве. Несмотря на попытки Вашингтона восстановить диалог осенью, существенного прогресса достичь не удалось.

Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы08.10.26, 21:06 • 13668 просмотров

Степан Гафтко

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