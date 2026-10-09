В России подтвердили, что пока не планируют переговоров с США и Украиной по завершению войны
Киев • УНН
Заместитель главы МИД РФ заявил, что новых трехсторонних встреч не запланировано. В США также не видят быстрых перспектив мира.
В настоящее время у России нет планов по возобновлению трехсторонних переговоров с США и Украиной о завершении войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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По словам российского дипломата, конкретных договоренностей о проведении новых встреч нет. В то же время он возложил ответственность за прекращение переговорного процесса на Украину.
Никаких актуальных планов проведения контактов в этом формате сегодня нет. Что будет дальше, зависит не от нас
В США также не видят перспектив быстрого мира
Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что война России против Украины зашла в «стратегический тупик», а перспективы дипломатического урегулирования в настоящее время не просматриваются. Он также предупредил о риске дальнейшей эскалации и втягивания других государств в противостояние.
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Еще в сентябре Кремль допускал возобновление трехсторонних встреч в октябре. Однако после введения новых американских санкций российские власти начали заявлять об отсутствии предпосылок для переговоров.
Последние трехсторонние встречи Украины, США и России состоялись в январе–феврале 2026 года в Абу-Даби и Женеве. Несмотря на попытки Вашингтона восстановить диалог осенью, существенного прогресса достичь не удалось.
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