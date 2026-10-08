Перспектив переговорного урегулирования войны рф против Украины в настоящее время нет - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война россии против Украины зашла в стратегический тупик, а перспектив переговорного урегулирования пока не видно. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.

К сожалению, похоже, что война продлится уже пятый год, хотя первоначальный план был иным. Не думаю, что путин замышлял именно такую войну, поэтому всё пошло не по его сценарию. И сейчас, к сожалению, ситуация напоминает стратегический тупик, что является опасным явлением. Выйти из стратегического тупика можно только двумя путями: а) заключив соглашение путем переговоров или б) посредством эскалации со стороны одной или обеих сторон, которая в конечном итоге выйдет за пределы первоначального конфликта. В настоящее время перспектив урегулирования путем переговоров не наблюдается - заявил Рубио.

По его словам, Вашингтон готов играть конструктивную роль, если появится возможность для дипломатического решения.

Мы готовы играть любую возможную роль, чтобы способствовать этому процессу. Мы уже пытались сделать это в прошлом, но пока добиться успеха не удалось. россияне определяют победу как полный контроль над Донецкой областью; они неоднократно заявляли об этом как о своей цели и продолжают на этом настаивать. Для Украины же такое условие абсолютно неприемлемо - отметил он.

Кроме того, в США с большой обеспокоенностью следят за рисками эскалации войны.

Только вчера в Черном море была осуществлена атака на суда с использованием скоординированного удара беспилотников. Нас также беспокоит вероятность проведения диверсионной операции в соседней стране, которая может выйти из-под контроля - сказал Рубио.

Он добавил, что имеются четкие признаки намерения Москвы использовать предстоящую зиму для уничтожения того, что осталось от украинской энергосистемы, и таким образом заставить Украину капитулировать. В то же время Украина усилила способность наносить дальнобойные удары вглубь территории рф.

США готовы содействовать и продолжать искать любую возможность для переговорного урегулирования. По мнению Вашингтона, это было бы хорошо и для россии, и для Украины, но пока добиться этого не удается.

Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить