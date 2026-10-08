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The Guardian

Перспектив для переговорного врегулювання війни рф проти України наразі немає - Рубіо

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Марко Рубіо назвав війну стратегічним глухим кутом і не бачить перспектив переговорного врегулювання. США готові сприяти дипломатії.

Перспектив для переговорного врегулювання війни рф проти України наразі немає - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна росії проти України зайшла у стратегічний глухий кут, а перспектив переговорного врегулювання наразі не видно. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.

На жаль, схоже, що війна триватиме вже п’ятий рік, хоча початковий план був іншим. Не думаю, що таким був задум путіна щодо цієї війни, тож усе пішло не за його сценарієм. І зараз, на жаль, ситуація нагадує стратегічний глухий кут, що є небезпечним явищем. Вихід зі стратегічного глухого кута можливий лише двома шляхами: а) через укладення угоди шляхом переговорів або б) через ескалацію з боку однієї чи обох сторін, що зрештою вийде за межі початкового конфлікту. Наразі перспектив для врегулювання шляхом переговорів не спостерігається

- заявив Рубіо.

За його словами, Вашингтон готовий відігравати конструктивну роль, якщо з’явиться можливість для дипломатичного рішення.

Ми готові відігравати будь-яку можливу роль, щоб сприяти цьому процесу. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але поки що досягти успіху не вдалося. росіяни визначають перемогу як повний контроль над Донецькою областю; вони неодноразово заявляли про це як про свою мету та продовжують наголошувати на цьому. Для України ж така умова є абсолютно неприйнятною

- зазначив він.

Окрім того, у США з великим занепокоєнням стежать за ризиками ескалації війни.

Лише вчора у Чорному морі було здійснено атаку на судна з використанням скоординованого удару безпілотників. Нас також турбує ймовірність вчинення диверсійної операції в сусідній країні, яка може вийти з-під контролю

- сказав Рубіо.

Він додав, що є чіткі ознаки наміру москви використати майбутню зиму для знищення того, що залишилося від української енергосистеми, і таким чином змусити Україну капітулювати. Водночас Україна посилила здатність завдавати далекобійних ударів углиб території рф.

США готові сприяти та продовжувати шукати будь-яку можливість для переговорного врегулювання. На думку Вашингтона, це було б добре і для росії, і для України, але наразі досягти цього не вдається.

Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть08.10.26, 12:00 • 11480 переглядiв

Ольга Розгон

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