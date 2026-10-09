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У росії підтвердили, що поки не планують переговорів зі США та Україною щодо завершення війни

Київ • УНН

 • 2440 перегляди

Заступник глави мзс рф заявив, що нових тристоронніх зустрічей не заплановано. У США також не бачать швидких перспектив миру.

У росії підтвердили, що поки не планують переговорів зі США та Україною щодо завершення війни

росія наразі не має планів щодо відновлення тристоронніх переговорів зі США та Україною про завершення війни. Про це заявив заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За словами російського дипломата, конкретних домовленостей про проведення нових зустрічей немає. Водночас він поклав відповідальність за припинення переговорного процесу на Україну.

Жодних актуальних планів проведення контактів у цьому форматі сьогодні немає. Що буде далі, залежить не від нас

– заявив Рябков, додавши, що москва нібито залишається відкритою до діалогу.

У США також не бачать перспектив швидкого миру

Державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що війна росії проти України зайшла у "стратегічний глухий кут", а перспективи дипломатичного врегулювання наразі не проглядаються. Він також попередив про ризик подальшої ескалації та втягування інших держав у протистояння.

Перспектив для переговорного врегулювання війни рф проти України наразі немає - Рубіо08.10.26, 12:48 • 3058 переглядiв

Ще у вересні кремль допускав відновлення тристоронніх зустрічей у жовтні. Однак після запровадження нових американських санкцій російська влада почала заявляти про відсутність передумов для переговорів.

Останні тристоронні зустрічі України, США та росії відбулися в січні–лютому 2026 року в Абу-Дабі та Женеві. Попри спроби Вашингтона відновити діалог восени, суттєвого прогресу досягти не вдалося.

Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці08.10.26, 21:06 • 13217 переглядiв

Степан Гафтко

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