Кабінет міністрів України перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України. Це не перший випадок перейменування даного міністерства.
Міністерство культури України оновлює українські шрифти, повідомила віцепрем'єр-міністр Тетяна Бережна. Створена робоча група, результати якої будуть представлені найближчим часом.
Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів, Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року.
Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України. Голосування очікується найближчими днями.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Парламент розгляне це подання у встановленому порядку.
Тетяна Бережна, виконувачка обов'язків міністерки культури, може очолити посаду віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики. Її кандидатуру схвалила фракція "Слуга народу", голосування очікується наступного пленарного тижня.
Австралія передала Україні незаконно вивезені археологічні артефакти, серед яких скронева підвіска та наконечник стріли. Ці унікальні об'єкти, конфісковані в Австралії, займуть гідне місце в експозиції одного з українських музеїв.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих внаслідок агресії росії. Сертифікати програми "Є-Відновлення" тепер діють для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури.
Міністерство культури України евакуювало понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів до вересня 2025 року, з них майже 100 тисяч цьогоріч. Створюється Український фонд культурної спадщини для системної міжнародної підтримки.
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру. На церемонії були присутні представники Офісу Президента, дипломати та релігійні діячі.