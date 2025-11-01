Тетяна Бережна

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 12948 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 21915 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 30902 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51805 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 49294 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 38309 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 52076 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 42754 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37121 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36539 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Удар балістикою рф по Миколаєву: одна людина загинула, 15 поранено PhotoVideo1 листопада, 08:59 • 6924 перегляди
ЄС створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки - ЦПД1 листопада, 09:07 • 17821 перегляди
Новий уряд Молдови на чолі з Александру Мунтяну склав присягу 1 листопада, 11:02 • 15582 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12385 перегляди
Це не страшно: “Мадяр” анонсував блекаути в росії15:47 • 4278 перегляди
Публікації
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 51791 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 49281 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 66459 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 62796 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 54797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кім
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Покровськ
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo13:37 • 12521 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 30892 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 66459 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 42205 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 50661 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Теги
Люди

Тетяна Бережна

Новини по темi
Кабінет міністрів перейменував Мінкульт: як тепер називається відомство

Кабінет міністрів України перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України. Це не перший випадок перейменування даного міністерства.

Суспільство • 31 жовтня, 09:18 • 8952 перегляди
Мінкультури працює над оновленням українських шрифтів - Бережна

Міністерство культури України оновлює українські шрифти, повідомила віцепрем'єр-міністр Тетяна Бережна. Створена робоча група, результати якої будуть представлені найближчим часом.

Політика • 21 жовтня, 11:51 • 3488 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Це рішення підтримали 266 народних депутатів, Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 року.

Політика • 21 жовтня, 10:33 • 24937 перегляди
Комітет Ради підтримав кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єрки з гуманітарної політики та міністерки культуриPhoto

Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України. Голосування очікується найближчими днями.

Політика • 15 жовтня, 09:48 • 2709 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Парламент розгляне це подання у встановленому порядку.

Політика • 10 жовтня, 17:04 • 46185 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру

Тетяна Бережна, виконувачка обов'язків міністерки культури, може очолити посаду віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики. Її кандидатуру схвалила фракція "Слуга народу", голосування очікується наступного пленарного тижня.

Політика • 8 жовтня, 12:14 • 69348 перегляди
Австралія повернула Україні важливі археологічні артефакти: що на них очікуєPhoto

Австралія передала Україні незаконно вивезені археологічні артефакти, серед яких скронева підвіска та наконечник стріли. Ці унікальні об'єкти, конфісковані в Австралії, займуть гідне місце в експозиції одного з українських музеїв.

Суспільство • 7 жовтня, 18:08 • 6589 перегляди
Зруйноване житло в історичних будівлях відтепер можна відновити за програмою "ЄВідновлення"

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих внаслідок агресії росії. Сертифікати програми "Є-Відновлення" тепер діють для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури.

Суспільство • 3 жовтня, 00:01 • 3748 перегляди
З початку року з прифронтових регіонів евакуйовано майже 100 тис. музейних предметівPhoto

Міністерство культури України евакуювало понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів до вересня 2025 року, з них майже 100 тисяч цьогоріч. Створюється Український фонд культурної спадщини для системної міжнародної підтримки.

Культура • 1 жовтня, 22:55 • 2947 перегляди
Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр: Зеленський вшанував пам’ять загиблих

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв масових нацистських розстрілів у Бабиному Яру. На церемонії були присутні представники Офісу Президента, дипломати та релігійні діячі.

Політика • 29 вересня, 15:24 • 3561 перегляди