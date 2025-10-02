З початку року з прифронтових регіонів евакуйовано майже 100 тис. музейних предметів

Станом на вересень 2025 року Міністерство культури України вже евакуювало понад 670 тис. музейних предметів із прифронтових регіонів. Цьогоріч – майже 100 тис. Про це повідомила в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, передає УНН з посиланням на її допис у соціальній мережі Facebook, Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

30 вересня у Львові відбулася зустріч т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяни Бережної з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос. Ключовою темою обговорення став захист та відновлення української культурної спадщини, яка щодня зазнає ударів з боку росії.

За словами в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, атака на Дніпровський художній музей – чергове нагадування, що українська культура перебуває під прямим прицілом.

Станом на вересень 2025 року ми вже евакуювали понад 670 тисяч музейних предметів із прифронтових регіонів. Лише цього року – майже 100 тисяч. Це масштабна робота, яка вимагає чіткої координації та зусиль - наголосила Тетяна Бережна.

Очільниця МКСК повідомила, що Україна розпочала вдосконалення законодавства у сфері евакуації культурної спадщини. Водночас для подолання масштабів втрат і збитків необхідна системна міжнародна підтримка. Саме тому створюється Український фонд культурної спадщини, до роботи в якому запрошені міжнародні партнери. Механізм його функціонування буде представлено у листопаді під час Другої міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості" у Копенгагені.

Окремо під час зустрічі обговорили й інші результати Конференції з відновлення України (URC2025), зокрема створення Альянсу культурної стійкості та платформи CuRe.

Культура має стати одним із пріоритетів майбутньої підтримки з боку ЄС – нарівні з реформами, які ми системно впроваджуємо у сфері. Над цим працюємо разом із партнерами - наголосила очільниця МКСК.

Тетяна Бережна висловила вдячність європейським партнерам за системну підтримку у протистоянні збройній російській агресії. Особливо було підкреслено роль ініціативи "Team Europe for Cultural Heritage in Ukraine", яка координує зусилля держав-членів ЄС щодо збереження культурної спадщини України.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки 30 вересня пошкоджено будівлю Дніпровського художнього музею, зруйновано фасад та вікна. Музейна колекція, за попередніми даними, залишилася неушкодженою, жертв немає.

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт