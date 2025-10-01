Внаслідок російської атаки пошкоджено Дніпровський художній музей

Унаслідок ворожої атаки 30 вересня пошкоджено будівлю Дніпровського художнього музею. Частково зруйновані фасад і вікна, але музейна колекція, за попередніми даними, залишилася неушкодженою. Про це пише УНН із посиланням на допис міністра культури та стратегічних комунікацій Івана Вербицького.

Деталі

Під час атаки всі відвідувачі та співробітники встигли спуститися в укриття, тож обійшлося без жертв у самому музеї. Пошкоджено фасад будівлі, вибито більшість вікон і вхідні двері. Наразі проводиться попередня оцінка збитків. Детальне обстеження та підрахунок шкоди відбудеться у найближчі дні.

Збереження музейного фонду є сьогодні одним з ключових завдань Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Ці заходи включають, у тому числі, евакуацію музейного фонду - зазначив Вербицький.

Також міністр мав зустріч із командою Відділу музейної справи, обліку та рестраврації культурних цінностей у складі Міністерства. Цього тижня запланована ще зустріч із Коаліцією дієвців культури, що активно адвокує питання евакуації.

Водночас Вербицький подякував колективу музею, міській владі, обласній адміністрації, комунальним службам, поліції та волонтерам, які долучилися до ліквідації наслідків удару.

Нагадаємо

30 вересня внаслідок атаки російських шахедів у Дніпрі загинула одна людина, кількість постраждалих зросла до 20. Пошкоджено офісне приміщення, багатоквартирний будинок, гуртожиток та заклад культури.