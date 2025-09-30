У Дніпрі після атаки шахедів кількість постраждалих зросла до 20

У Дніпрі внаслідок атаки російських шахедів загинула одна людина і збільшилась кількість постраждалих до 20. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

У місті вогнем охопило офісне приміщення та авто. Пошкоджені багатоквартирний будинок, гуртожиток, заклад культури. Знищено 2 машини, ще 17 понівечені – написав в Телеграмі Лисак.

Крім того, за інформацією очільника ОВА, під вечір російська армія обстріляла Покровську громаду на Нікопольщині з важкої артилерії. Попередньо люди не постраждали, фахівці обстежують територію.

Гучні вибухи також зафіксовані в Покровській та Межівській громадах Синельниківського району. Там противник застосував КАБи та FPV-дрони. Зайнялися житлові будинки, проте обійшлося без жертв.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

Раніше Сергій Лисак повідомляв про 15 поранених та одного загиблого у місті після російської атаки.