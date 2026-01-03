Через ймовірний підпал 50 тисяч домогосподарств Берліна залишилися без електроенергії

У суботу вдень на південному заході Берліна зафіксовано масштабне відключення електропостачання, що охопило близько 50 000 домогосподарств та 2 000 підприємств. Причиною інциденту стала пожежа на вантовому мосту, яку поліція розглядає як навмисний підпал. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Окрім відсутності світла, у деяких районах німецької столиці спостерігаються перебої з мобільним зв'язком та централізованим опаленням. Ситуація ускладнюється погодними умовами: температура повітря в Берліні становить близько 0°C, а найближчими днями очікується похолодання та снігопади.

Оператор мережі Stromnetz Berlin повідомив, що часткове відновлення живлення можливе до вечора суботи. Проте повне повернення до штатного режиму роботи енергосистеми може тривати до 8 січня.

Заходи безпеки та евакуація

Через відключення енергії влада була змушена закрити низку магазинів. Найбільш критичні заклади, зокрема лікарні та будинки для літніх людей, розпочали переміщення пацієнтів та мешканців до інших установ.

Наразі міський відділ поліції продовжує розслідування обставин пожежі. Це не перший подібний випадок у місті – аналогічний інцидент із тривалим відновленням енергопостачання стався у Берліні у вересні минулого року.

Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії