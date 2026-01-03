Из-за вероятного поджога 50 тысяч домохозяйств Берлина остались без электроэнергии
Масштабное отключение электроснабжения затронуло около 50 000 домохозяйств и 2 000 предприятий в Берлине из-за пожара на вантовом мосту. Полиция рассматривает инцидент как преднамеренный поджог, полное восстановление питания ожидается до 8 января.
В субботу днем на юго-западе Берлина зафиксировано масштабное отключение электроснабжения, охватившее около 50 000 домохозяйств и 2 000 предприятий. Причиной инцидента стал пожар на вантовом мосту, который полиция рассматривает как умышленный поджог. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Помимо отсутствия света, в некоторых районах немецкой столицы наблюдаются перебои с мобильной связью и централизованным отоплением. Ситуация осложняется погодными условиями: температура воздуха в Берлине составляет около 0°C, а в ближайшие дни ожидается похолодание и снегопады.
Оператор сети Stromnetz Berlin сообщил, что частичное восстановление питания возможно до вечера субботы. Однако полное возвращение к штатному режиму работы энергосистемы может занять до 8 января.
Меры безопасности и эвакуация
Из-за отключения энергии власти были вынуждены закрыть ряд магазинов. Наиболее критические учреждения, в частности больницы и дома престарелых, начали перемещение пациентов и жителей в другие учреждения.
В настоящее время городской отдел полиции продолжает расследование обстоятельств пожара. Это не первый подобный случай в городе – аналогичный инцидент с длительным восстановлением энергоснабжения произошел в Берлине в сентябре прошлого года.
