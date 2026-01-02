Бенгальские огни на бутылках с шампанским могли стать причиной смертоносного пожара на курорте в Швейцарии

Причиной смертельного пожара на швейцарском горнолыжном курорте стали бенгальские огни на бутылках шампанского, которые оказались слишком близко к потолку бара, переполненного посетителями в новогоднюю ночь. Такое предположение озвучили следователи, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Власти планируют проверить, соответствовал ли звукоизолирующий материал на потолке нормам и разрешено ли использование бенгальских огней в баре.

По словам официальных лиц, бенгальские огни были того же типа, что обычно используются на вечеринках.

Добавим

В результате пожара, бушевавшего рано утром в оживленном баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, погибли 40 человек, еще 119 получили ранения, сообщили власти. Это одна из самых страшных трагедий в истории Швейцарии.

По словам полиции, многие раненые были в возрасте от 10 до 25 лет.

Официальные лица заявили, что также проверят другие меры безопасности в помещении, включая огнетушители и пути эвакуации.

Беатрис Пиллу, генеральный прокурор региона Валлис, предупредила о возможном судебном преследовании в случае установления уголовной ответственности.

По словам Фредерика Гислера, командующего полицией региона Валлис, среди пострадавших 71 гражданин Швейцарии, 14 граждан Франции и 11 граждан Италии, а также граждане Сербии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга, Бельгии, Португалии и Польши. Гражданство 14 человек до сих пор не установлено.

