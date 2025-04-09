Босния и Герцеговина

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28094 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40942 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47383 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54283 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66608 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56341 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55629 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119186 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81621 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225910 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86746 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19934 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16856 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15663 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17286 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86798 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119186 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225910 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403021 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395468 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10837 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15696 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16892 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19966 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75047 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Босния и Герцеговина

Новости по теме

На лидера боснийских сербов Додика выдали международный ордер на арест

Суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.

Новости Мира • 28 марта, 11:00 • 23344 просмотра

Ордер на арест лидера боснийских сербов Милорада Додика выдан - полиция БиГ

Полиция Боснии и Герцеговины получила ордер на арест Милорада Додика, а также глав правительства и скупщины Республики Сербской. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй.

Новости Мира • 19 марта, 10:46 • 14096 просмотра

Прокуратура Боснии и Герцеговины приказала арестовать лидера сербских сепаратистов Додика, тот пригрозил обратиться к рф

Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест лидера сербских сепаратистов Милорада Додика и его помощников за игнорирование повестки в суд. Додик приговорен к году тюрьмы за игнорирование решений Верховного представителя ООН.

Новости Мира • 13 марта, 02:08 • 17765 просмотра

Миссия ЕС увеличивает военное присутствие в Боснии и Герцеговине

Миссия EUFOR ALTHEA объявила о временном увеличении военного контингента в Боснии и Герцеговине. В настоящее время миссия насчитывает 1500 военнослужащих, однако точное количество дополнительных сил не раскрывается.

Новости Мира • 9 марта, 07:24 • 21548 просмотра

Суд Боснии и Герцеговины осудил пророссийского политика Додика: что ждет президента Республики Сербской

Милорад Додик приговорен к году тюрьмы и 6-летнему запрету занимать должность президента Республики Сербской. Приговор вынесен за игнорирование решений Верховного представителя ООН.

Новости Мира • 26 февраля, 16:38 • 23283 просмотра

Швейцария готова предоставить 200 солдат для миротворческой миссии в Украине за девять-двенадцать месяцев

Командующий швейцарских вооруженных сил заявил о готовности предоставить 200 военных для миротворческой миссии в Украине. Для этого нужен запрос от ООН и одобрение правительства Швейцарии.

Война • 23 февраля, 11:20 • 21639 просмотра

Второй тур: пророссийский кандидат Миланович одержал победу на выборах в Хорватии

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с результатом 74,68% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил лишь 25,32% поддержки избирателей.

Новости Мира • 12 января, 21:38 • 22859 просмотра

В США из-за снегопадов отменены авиарейсы, закрыты школы и федеральные учреждения

Из-за арктического циклона в США температура упала на 7-14°C ниже нормы, что привело к закрытию школ и учреждений в пяти штатах. Отменены более 1400 авиарейсов, задержаны 740.

Новости Мира • 6 января, 18:26 • 23492 просмотра

Балканские страны парализованы из-за масштабных снегопадов и ураганов

Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.

Общество • 26 декабря, 04:43 • 21171 просмотра

Болгария планирует создать парламентскую комиссию для сбора доказательств российского влияния на страну

Болгарские законодатели планируют создать комиссию для расследования российского влияния в стране. Обнаружена сеть из 51 компании в Пловдиве, которые ежедневно генерируют сотни миллионов показов пророссийского контента в соцсетях.

Новости Мира • 11 декабря, 03:16 • 20269 просмотра

В Аргентине обнаружили арсенал нацистского оружия и артефакты времен Гитлера

В Буэнос-Айресе полиция арестовала мужчину и изъяла более 60 единиц нацистского оружия с символикой Третьего рейха. Также была конфискована военная форма, флаги и бюсты Гитлера.

Новости Мира • 16 ноября, 08:19 • 19557 просмотра

Минфин США расширил санкции против сети, связанной с лидером боснийских сербов

Минфин США ввел новые санкции против лиц и компаний, которые помогали Милораду Додику и его сыну обходить ограничения. Додик обвиняется в подрыве Дейтонского мирного соглашения и стремлении отделить Республику Сербскую.

Новости Мира • 10 ноября, 01:27 • 24521 просмотра

В Молдове заявили, что ее граждан готовили в рф для организации беспорядков

Полиция Молдовы заявила о разоблачении программы, по которой граждан страны отправляли в россию для обучения организации беспорядков. Программа связана с пророссийским олигархом Иланом Шором.

Новости Мира • 17 октября, 22:04 • 17936 просмотра

Участники саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" поддержали Формулу мира: текст декларации

Участники саммита в Хорватии подтвердили поддержку Украинской формулы мира и призвали усилить помощь Украине. Декларация осуждает российскую агрессию и подтверждает территориальную целостность Украины.

Война • 10 октября, 05:55 • 23263 просмотра

Зеленский сегодня прибудет в Хорватию на саммит «Украина - Юго-Восточная Европа»

Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.

политика • 9 октября, 08:52 • 14795 просмотра

Наводнения в Боснии и Герцеговине: 22 человека погибли, 6 - пропали без вести

В результате сильных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, 6 считаются пропавшими без вести. Власти эвакуируют жителей южных районов, объявлено чрезвычайное положение из-за разрушения инфраструктуры.

Новости Мира • 9 октября, 01:33 • 16686 просмотра

Наводнения и оползни в Боснии и Герцеговине: по меньшей мере 16 погибших, десятки раненых

Внезапные наводнения и оползни обрушились на части Боснии и Герцеговины, вызвав гибель по меньшей мере 16 человек. Спасатели ищут выживших в затопленных районах, где разрушены дороги и мосты.

Новости Мира • 5 октября, 15:42 • 18885 просмотра

По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильнейшего за последние годы наводнения в Боснии

По меньшей мере 19 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине. Сербия, Хорватия и ЕС готовы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Новости Мира • 4 октября, 21:33 • 19294 просмотра

Сильные наводнения из-за ливней обрушились на Боснию и Герцеговину

Ночью в пятницу сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину, затопив несколько городов. Спасательные службы сообщают о пропавших без вести, отключениях электричества и перебоях связи.

Новости Мира • 4 октября, 10:29 • 13139 просмотра

Крупнейшим катализатором расширения ЕС невольно стал глава рф путин - Bloomberg

Премьер-министр Хорватии заявил, что вторжение рф в Украину подтолкнуло больше стран в ЕС. По его словам, Путин непреднамеренно стал крупнейшим «промоутером» расширения Евросоюза.

политика • 30 сентября, 11:41 • 15420 просмотра

Массовый блэкаут в Европе: сразу в нескольких странах Балкан исчез свет

В Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории произошло массовое отключение электроэнергии, в результате чего многие районы остались без электроснабжения.

Новости Мира • 21 июня, 12:20 • 17085 просмотра

FT: в мае россия обогнала США как поставщик газа в Европу

Несмотря на усилия, направленные на прекращение поставок российского ископаемого топлива, импорт газа в Европу из России в мае превысил объемы поставок из Соединенных Штатов.

Экономика • 17 июня, 09:43 • 24003 просмотра

Ирак и Иордания отказались подписать совместное коммюнике по достижению мира в Украине

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.

политика • 16 июня, 21:34 • 106243 просмотра

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.

Новости Мира • 24 мая, 15:48 • 27134 просмотра

ООН собирается проголосовать за установление дня памяти о геноциде в Сребренице на фоне сербской оппозиции

Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует за установление ежегодного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года, что вызывает ожесточенное сопротивление со стороны сербов.

Новости Мира • 23 мая, 11:51 • 15473 просмотра

В Сербии шквальный ветер и грозы, на севере страны в автомобиле погиб человек

Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.

Новости Мира • 22 мая, 10:40 • 17295 просмотра

Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.

Новости Мира • 21 мая, 18:54 • 37993 просмотра

Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря

Элина Селеменева и Валерий Чеботарь завоевали медали для Украины на Чемпионате Европы по каратэ в Хорватии.

спорт • 12 мая, 02:04 • 56270 просмотра

Вступление Украины в ЕС позволит решить продовольственную проблему - глава МИД Португалии

Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.

политика • 9 мая, 10:31 • 27328 просмотра

Послы ЕС одобрили пакет помощи для Грузии на 30 миллионов евро - СМИ

В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.

Новости Мира • 8 мая, 12:08 • 22021 просмотра