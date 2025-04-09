Босния и Герцеговина

Суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.
Полиция Боснии и Герцеговины получила ордер на арест Милорада Додика, а также глав правительства и скупщины Республики Сербской. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй.
Государственная прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на арест лидера сербских сепаратистов Милорада Додика и его помощников за игнорирование повестки в суд. Додик приговорен к году тюрьмы за игнорирование решений Верховного представителя ООН.
Миссия EUFOR ALTHEA объявила о временном увеличении военного контингента в Боснии и Герцеговине. В настоящее время миссия насчитывает 1500 военнослужащих, однако точное количество дополнительных сил не раскрывается.
Милорад Додик приговорен к году тюрьмы и 6-летнему запрету занимать должность президента Республики Сербской. Приговор вынесен за игнорирование решений Верховного представителя ООН.
Командующий швейцарских вооруженных сил заявил о готовности предоставить 200 военных для миротворческой миссии в Украине. Для этого нужен запрос от ООН и одобрение правительства Швейцарии.
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов с результатом 74,68% голосов. Его оппонент Драган Приморац получил лишь 25,32% поддержки избирателей.
Из-за арктического циклона в США температура упала на 7-14°C ниже нормы, что привело к закрытию школ и учреждений в пяти штатах. Отменены более 1400 авиарейсов, задержаны 740.
Семь балканских стран охватили сильные снегопады и ураганы, что привело к транспортному коллапсу. В Боснии 150 тысяч домов остались без света, а город Дрвар полностью отрезан от мира.
Болгарские законодатели планируют создать комиссию для расследования российского влияния в стране. Обнаружена сеть из 51 компании в Пловдиве, которые ежедневно генерируют сотни миллионов показов пророссийского контента в соцсетях.
В Буэнос-Айресе полиция арестовала мужчину и изъяла более 60 единиц нацистского оружия с символикой Третьего рейха. Также была конфискована военная форма, флаги и бюсты Гитлера.
Минфин США ввел новые санкции против лиц и компаний, которые помогали Милораду Додику и его сыну обходить ограничения. Додик обвиняется в подрыве Дейтонского мирного соглашения и стремлении отделить Республику Сербскую.
Полиция Молдовы заявила о разоблачении программы, по которой граждан страны отправляли в россию для обучения организации беспорядков. Программа связана с пророссийским олигархом Иланом Шором.
Участники саммита в Хорватии подтвердили поддержку Украинской формулы мира и призвали усилить помощь Украине. Декларация осуждает российскую агрессию и подтверждает территориальную целостность Украины.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
В результате сильных наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине погибли по меньшей мере 22 человека, 6 считаются пропавшими без вести. Власти эвакуируют жителей южных районов, объявлено чрезвычайное положение из-за разрушения инфраструктуры.
Внезапные наводнения и оползни обрушились на части Боснии и Герцеговины, вызвав гибель по меньшей мере 16 человек. Спасатели ищут выживших в затопленных районах, где разрушены дороги и мосты.
По меньшей мере 19 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине. Сербия, Хорватия и ЕС готовы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ночью в пятницу сильный ливень обрушился на Боснию и Герцеговину, затопив несколько городов. Спасательные службы сообщают о пропавших без вести, отключениях электричества и перебоях связи.
Премьер-министр Хорватии заявил, что вторжение рф в Украину подтолкнуло больше стран в ЕС. По его словам, Путин непреднамеренно стал крупнейшим «промоутером» расширения Евросоюза.
В Хорватии, Боснии и Герцеговине и Черногории произошло массовое отключение электроэнергии, в результате чего многие районы остались без электроснабжения.
Несмотря на усилия, направленные на прекращение поставок российского ископаемого топлива, импорт газа в Европу из России в мае превысил объемы поставок из Соединенных Штатов.
Ирак и Иордания отозвали свои подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира, в результате чего документ, направленный на достижение мира в Украине, поддержали 78 стран.
Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.
Ожидается, что Генеральная Ассамблея ООН проголосует за установление ежегодного дня памяти жертв геноцида в Сребренице 1995 года, что вызывает ожесточенное сопротивление со стороны сербов.
Один человек погиб, когда дерево упало на автомобиль из-за сильного ветра и сильных наводнений, которые вызвали хаос по всей Сербии.
Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.
Элина Селеменева и Валерий Чеботарь завоевали медали для Украины на Чемпионате Европы по каратэ в Хорватии.
Министр иностранных дел Португалии заявил, что вступление Украины в ЕС имеет фундаментальное значение для Португалии из-за потенциальных экономических возможностей, решения продовольственной проблемы, а также из-за того, что Украина является проатлантическим союзником.
В ЕС одобрили предоставление нелетальной военной помощи Грузии на сумму 30 миллионов евро из Европейского фонда мира.