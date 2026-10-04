В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС

$44.8350.70
ukenru
07:40 • 990 просмотра
Враг атаковал Северный мост в Киеве, есть повреждения — мэрVideo
07:29 • 2334 просмотра
"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"
07:14 • 5366 просмотра
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности
06:26 • 11216 просмотра
рф атаковала Украину 135 дронами: количество сбитых целей растёт, зафиксированы попадания в 5 локациях
Эксклюзив
05:28 • 18976 просмотра
Заморозки на почве и туманы — какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
05:14 • 19268 просмотра
В Генштабе заявили, что потери российских оккупантов за сутки составили 1750 человек
04:50 • 19874 просмотра
Канцлер Германии Мерц впервые с 2025 года неожиданно прибыл в Киев
04:06 • 23142 просмотра
Россияне застряли в Купянске без снабжения, получить подкрепление «почти невозможно» — ISW
03:35 • 22269 просмотра
Самолет с людьми исчез над океаном после вылета с Бермудских островов, пилот объявлял чрезвычайную ситуацию
02:37 • 21736 просмотра
Украина получила 4 предложения о прекращении огня, самое широкое предложила Индия — Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.8м/с
58%
755мм
Популярные новости
"Люди приходили прощаться": Фил Коллинз рассказал о своей борьбе с алкоголизмом и эмоциональной реакции своей дочери3 октября, 22:06 • 45115 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 40889 просмотра
Взрывы раздавались от Крыма до Ростова и Донецка, в районе аэродрома «Гвардейское» работала ПВО3 октября, 23:55 • 10017 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 37970 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 32243 просмотра
публикации
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 111962 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 115127 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 99638 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине1 октября, 14:54 • 121813 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
1 октября, 12:29 • 96241 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Пит Хегсетх
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Канада
Реклама
УНН Lite
В Польше запустили первый в мире "AbortOmat", где можно получить таблетки для прерывания беременности07:14 • 5344 просмотра
Авианосец США прибыл на курортный Пхукет: почти 5 тыс. военнослужащих сойдут на берег, местные власти оценивают доходы06:42 • 4148 просмотра
Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки4 октября, 01:06 • 32335 просмотра
Тейлор Свифт кардинально укоротила волосы и продемонстрировала новый образ с кудрями4 октября, 00:06 • 38061 просмотра
8-летняя японская поп-звезда Хирата Руна умерла от осложнения гриппа через 5 дней после концерта3 октября, 23:06 • 40985 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Холм
Техника
MIM-104 Patriot
СВИФТ

В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

Боснийцы избирают президиум, парламент и органы местной власти на фоне межэтнической напряжённости. Выборы сопровождаются сбоями новой электронной системы.

В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС
Фото: Reuters

В воскресенье боснийцы примут участие в выборах, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в Европейский союз, а также на влияние, которого стремятся достичь США и Россия в отношении этого небольшого балканского государства, передает УНН со ссылкой на AP и Reuters.

Детали

В воскресенье утром в Боснии началось всеобщее голосование. Большинство граждан этой многоэтнической балканской страны сосредоточены на повседневных проблемах, тогда как некоторые ведущие политики разжигают напряженность времен войны, которая удерживает страну в расколе после жестокого конфликта 1992–1995 годов.

Около 3,4 миллиона избирателей в Боснии выбирают трех членов многоэтнического президиума страны, депутатов национального парламента и руководителей органов власти двух образований: Федерации Боснии и Герцеговины (где большинство составляют мусульмане) и Республики Сербской (где преобладают этнические сербы).

В Боснии действует сложная система органов власти, созданная в результате мирного соглашения 1995 года при посредничестве США. Ее целью было урегулирование этнических противоречий между боснийцами-мусульманами, православными сербами и католиками-хорватами, которые и стали причиной войны.

В воскресенье утром журналисты Associated Press сообщали о многочисленных избирательных участках, где голосование не смогло начаться вовремя из-за проблем с новой технологией цифрового голосования — мерой, введенной для решения прежних проблем с фальсификациями результатов.

Пророссийский Додик сохраняет влияние, несмотря на отсутствие в избирательном бюллетене

В центре внимания предвыборной гонки оказался пророссийский политик, который, хотя и не баллотируется лично, играл главную роль в кампании и усиливал разногласия, вызывающие опасения по поводу новой волны нестабильности.

Милораду Додику — националисту и бывшему президенту Республики Сербской (где большинство населения составляют сербы) — запрещено занимать государственные должности после того, как его признали виновным в невыполнении решений международного представителя, который осуществляет надзор за выполнением мирного соглашения 1995 года.

Партия Додика "Союз независимых социал-демократов", вероятно, победит на выборах в Республике Сербской; сам политик только что вернулся из Москвы, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Во время финального предвыборного митинга своей партии, состоявшегося вечером в пятницу в Баня-Луке (административном центре Республики Сербской), Додик заявил сторонникам, что Босния "мертва". "Это невозможная страна. В ней нет никакого смысла", — заявил Додик на митинге, на котором также присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

Аналитик Драган Бурсач отметил: несмотря на то что Додик впервые почти за 30 лет не фигурирует в избирательном бюллетене, он "все равно управляет процессом. Он повсюду".

"Он заполонил медиапространство не только в пределах образования Республики Сербской, но и во всей Боснии и Герцеговине. Очевидно, что меры по отстранению его от политической жизни не действуют — напротив, он использует их в свою пользу", — сказал Бурсач.

Голосование проходит на фоне роста межэтнической напряженности

Хотя в последние годы в Боснии царил мир, политики продолжают подпитывать раскол между боснийцами (преимущественно мусульманами), сербами и хорватами. Лидеры боснийских сербов, такие как Додик, настаивают на отделении своего образования от остальной территории Боснии, что вызывает на Западе обеспокоенность возможной новой вспышкой напряженности.

Босния — одна из беднейших стран Европы — до сих пор пытается оправиться от последствий войны, начавшейся в 1992 году после провозглашения независимости от бывшей Югославии (где доминировали сербы) и вооруженного восстания этнических сербов, которые стремились создать собственное государство и присоединиться к Сербии.

В результате конфликта погибли более 100 000 человек, а миллионы стали вынужденными переселенцами.

Босния официально стремится вступить в Европейский союз, однако процесс интеграции замедлился, несмотря на усилия ЕС побудить разрозненных лидеров страны к сотрудничеству ради проведения реформ.

Накануне дня выборов Дурак Милер, житель боснийской столицы Сараево, отметил, что политики у власти "просто отравляют людей своими речами".

"Нам пора сменить старые лица, — сказал он. — Они управляют уже 35 лет... Думаю, кто бы ни пришёл им на смену, он будет лучше работать в интересах пенсионеров и малообеспеченных".

Болезненные воспоминания о войне недавно усилились из-за публичного чествования в Сербии и среди боснийских сербов памяти военного командующего времён войны Ратко Младича, который умер в конце августа, отбывая пожизненное заключение за геноцид и другие военные преступления.

Боснийские сербы считают Младича героем, несмотря на то, что суд ООН признал его виновным в массовом убийстве более 8000 мусульман (мужчин и мальчиков) в Сребренице в 1995 году и в других зверствах.

Высокопоставленные представители боснийских сербов посетили поминальную службу по Младичу в Белграде, что вызвало резкую критику со стороны ЕС и возмущение боснийских политиков.

Введены электронные меры безопасности избирательного процесса

Власти впервые применяют электронную идентификацию избирателей и сканирование бюллетеней, чтобы предотвратить нарушения или организованные манипуляции, которые ранее ставили под сомнение честность выборов. Салко Биявица из южного города Мостара выразил удовлетворение тем, что "каждый голос будет учтён", а также надежду, что эти изменения внушат людям веру в честность выборов.

Большинство из 75 политических партий Боснии, участвующих в выборах, сформированы по этническому принципу: одни действуют в контролируемой сербами Республике Сербской, другие — в Федерации Боснии и Герцеговины, где преобладают босняки и хорваты. Эти два образования объединены общими центральными органами власти — президиумом и парламентом.

Босняцкая националистическая "Партия демократического действия" сосредоточила свою кампанию на сохранении единства Боснии и противодействии сербскому сепаратизму. Боснийские хорваты также в основном поддерживают партии, представляющие их этническую общину, в частности боснийское отделение правящей консервативной партии Хорватии — "Хорватское демократическое содружество".

Избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени.

Многие разочарованные граждане считают, что политики используют националистическую риторику, чтобы уклониться от решения важных проблем, таких как низкий уровень жизни и массовый отток молодёжи из страны.

Иван Силич из Мостара отметил: "Я не вижу никаких улучшений с тех пор, как начал голосовать".

"Мы все знаем, кто живёт хорошо, — добавил он. — Им (политикам) живётся лучше, а для остальных из нас всё остаётся по-старому".

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Выборы в США
Пожизненное лишение свободы
Владимир Путин
Босния и Герцеговина
Белград
Европейский Союз
Сербия
Соединённые Штаты