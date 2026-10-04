В Боснии начались выборы, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в ЕС

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В воскресенье боснийцы примут участие в выборах, результаты которых могут повлиять на заявку страны на вступление в Европейский союз, а также на влияние, которого стремятся достичь США и Россия в отношении этого небольшого балканского государства, передает УНН со ссылкой на AP и Reuters.

Детали

В воскресенье утром в Боснии началось всеобщее голосование. Большинство граждан этой многоэтнической балканской страны сосредоточены на повседневных проблемах, тогда как некоторые ведущие политики разжигают напряженность времен войны, которая удерживает страну в расколе после жестокого конфликта 1992–1995 годов.

Около 3,4 миллиона избирателей в Боснии выбирают трех членов многоэтнического президиума страны, депутатов национального парламента и руководителей органов власти двух образований: Федерации Боснии и Герцеговины (где большинство составляют мусульмане) и Республики Сербской (где преобладают этнические сербы).

В Боснии действует сложная система органов власти, созданная в результате мирного соглашения 1995 года при посредничестве США. Ее целью было урегулирование этнических противоречий между боснийцами-мусульманами, православными сербами и католиками-хорватами, которые и стали причиной войны.

В воскресенье утром журналисты Associated Press сообщали о многочисленных избирательных участках, где голосование не смогло начаться вовремя из-за проблем с новой технологией цифрового голосования — мерой, введенной для решения прежних проблем с фальсификациями результатов.

Пророссийский Додик сохраняет влияние, несмотря на отсутствие в избирательном бюллетене

В центре внимания предвыборной гонки оказался пророссийский политик, который, хотя и не баллотируется лично, играл главную роль в кампании и усиливал разногласия, вызывающие опасения по поводу новой волны нестабильности.

Милораду Додику — националисту и бывшему президенту Республики Сербской (где большинство населения составляют сербы) — запрещено занимать государственные должности после того, как его признали виновным в невыполнении решений международного представителя, который осуществляет надзор за выполнением мирного соглашения 1995 года.

Партия Додика "Союз независимых социал-демократов", вероятно, победит на выборах в Республике Сербской; сам политик только что вернулся из Москвы, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Во время финального предвыборного митинга своей партии, состоявшегося вечером в пятницу в Баня-Луке (административном центре Республики Сербской), Додик заявил сторонникам, что Босния "мертва". "Это невозможная страна. В ней нет никакого смысла", — заявил Додик на митинге, на котором также присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов.

Аналитик Драган Бурсач отметил: несмотря на то что Додик впервые почти за 30 лет не фигурирует в избирательном бюллетене, он "все равно управляет процессом. Он повсюду".

"Он заполонил медиапространство не только в пределах образования Республики Сербской, но и во всей Боснии и Герцеговине. Очевидно, что меры по отстранению его от политической жизни не действуют — напротив, он использует их в свою пользу", — сказал Бурсач.

Голосование проходит на фоне роста межэтнической напряженности

Хотя в последние годы в Боснии царил мир, политики продолжают подпитывать раскол между боснийцами (преимущественно мусульманами), сербами и хорватами. Лидеры боснийских сербов, такие как Додик, настаивают на отделении своего образования от остальной территории Боснии, что вызывает на Западе обеспокоенность возможной новой вспышкой напряженности.

Босния — одна из беднейших стран Европы — до сих пор пытается оправиться от последствий войны, начавшейся в 1992 году после провозглашения независимости от бывшей Югославии (где доминировали сербы) и вооруженного восстания этнических сербов, которые стремились создать собственное государство и присоединиться к Сербии.

В результате конфликта погибли более 100 000 человек, а миллионы стали вынужденными переселенцами.

Босния официально стремится вступить в Европейский союз, однако процесс интеграции замедлился, несмотря на усилия ЕС побудить разрозненных лидеров страны к сотрудничеству ради проведения реформ.

Накануне дня выборов Дурак Милер, житель боснийской столицы Сараево, отметил, что политики у власти "просто отравляют людей своими речами".

"Нам пора сменить старые лица, — сказал он. — Они управляют уже 35 лет... Думаю, кто бы ни пришёл им на смену, он будет лучше работать в интересах пенсионеров и малообеспеченных".

Болезненные воспоминания о войне недавно усилились из-за публичного чествования в Сербии и среди боснийских сербов памяти военного командующего времён войны Ратко Младича, который умер в конце августа, отбывая пожизненное заключение за геноцид и другие военные преступления.

Боснийские сербы считают Младича героем, несмотря на то, что суд ООН признал его виновным в массовом убийстве более 8000 мусульман (мужчин и мальчиков) в Сребренице в 1995 году и в других зверствах.

Высокопоставленные представители боснийских сербов посетили поминальную службу по Младичу в Белграде, что вызвало резкую критику со стороны ЕС и возмущение боснийских политиков.

Введены электронные меры безопасности избирательного процесса

Власти впервые применяют электронную идентификацию избирателей и сканирование бюллетеней, чтобы предотвратить нарушения или организованные манипуляции, которые ранее ставили под сомнение честность выборов. Салко Биявица из южного города Мостара выразил удовлетворение тем, что "каждый голос будет учтён", а также надежду, что эти изменения внушат людям веру в честность выборов.

Большинство из 75 политических партий Боснии, участвующих в выборах, сформированы по этническому принципу: одни действуют в контролируемой сербами Республике Сербской, другие — в Федерации Боснии и Герцеговины, где преобладают босняки и хорваты. Эти два образования объединены общими центральными органами власти — президиумом и парламентом.

Босняцкая националистическая "Партия демократического действия" сосредоточила свою кампанию на сохранении единства Боснии и противодействии сербскому сепаратизму. Боснийские хорваты также в основном поддерживают партии, представляющие их этническую общину, в частности боснийское отделение правящей консервативной партии Хорватии — "Хорватское демократическое содружество".

Избирательные участки закроются в 19:00 по местному времени.

Многие разочарованные граждане считают, что политики используют националистическую риторику, чтобы уклониться от решения важных проблем, таких как низкий уровень жизни и массовый отток молодёжи из страны.

Иван Силич из Мостара отметил: "Я не вижу никаких улучшений с тех пор, как начал голосовать".

"Мы все знаем, кто живёт хорошо, — добавил он. — Им (политикам) живётся лучше, а для остальных из нас всё остаётся по-старому".