В Боснии поставили под сомнение ускоренное вступление Украины в ЕС из-за войны и потери контроля над территориями

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович заявил, что не поддерживает идею более быстрого вступления Украины в Европейский Союз по сравнению со странами Западных Балкан. Свою позицию он объяснил тем, что Украина в настоящее время не контролирует всю свою территорию, сообщает Aktuality.sk, пишет УНН.

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Украина даже не контролирует всю свою территорию сегодня. Именно поэтому я не думаю, что это тот подход, который основан исключительно на заслугах, о котором говорит Европейский Союз – сказал Конакович.

По его словам, Босния и Герцеговина полностью поддерживает территориальную целостность Украины и её борьбу против российской агрессии, однако считает, что ЕС применяет разные подходы к странам-кандидатам.

Конечно, мы знаем почему. Украина сталкивается с жестокой российской агрессией – подчеркнул глава МИД.

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В то же время Конакович заявил, что не считает правильным предоставлять Украине приоритет только из-за войны.

Я не считаю правильным посылать сообщение о том, что Украина будет двигаться быстрее, потому что она находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, тогда как нам следует ждать, потому что Европейский Союз настаивает на меритократическом подходе – отметил он.

Министр также призвал Европейский Союз проявить политическое лидерство и ускорить переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины, подчеркнув, что затягивание этого процесса создаёт возможности для усиления российского влияния на Западных Балканах.

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