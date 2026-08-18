Хмара уволится с военной службы, чтобы возглавить Минобороны — когда ожидать назначения

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 августа, внес в Верховную Раду представление о назначении генерал-майора Евгения Хмары министром обороны Украины. В то же время закон "О национальной безопасности Украины" предусматривает, что главой Минобороны должно быть гражданское лицо, поэтому до голосования Хмара должен уволиться с военной службы, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 18 августа, Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления "О назначении Хмары Е.Л. на должность министра обороны Украины".

"В соответствии с пунктом 10 части первой статьи 106 и частью четвертой статьи 114 Конституции Украины вношу представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины", - говорится в постановлении.

Представлять представление на пленарном заседании будет представитель Зеленского в ВР Галина Михайлюк.

Что не так с назначением Хмары

Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, бывший начальник Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.

В соответствии со статьей 15 закона "О национальной безопасности Украины", министр обороны назначается на должность Верховной Радой по представлению Президента Украины из числа гражданских лиц, что уже делает невозможным назначение Хмары министром, поскольку это будет противоречить закону.

Однако в правительственном постановлении №671 от 26 ноября 2014 года указывается, что Минобороны возглавляет министр, которого назначает на должность по представлению Президента Украины и освобождает от должности Верховная Рада Украины.

Кроме того, согласно постановлению № 1 от 10 января 2019 года, правительство внесло изменения в постановление №671, которым было определено, что министерство возглавляет министр из числа гражданских лиц.

То есть получается, что формулировку "из числа гражданских лиц" в постановление № 671 к описанию должности самого министра правительство прямо так и не внесло.

Отметим, по принципам верховенства права действует именно закон, а не правительственное постановление, поэтому министр обороны обязательно должен быть гражданским лицом.

Тогда в таком случае есть несколько вариантов, как назначить Хмару:

быстро изменить закон, убрав норму “из числа гражданских лиц”;

Хмара увольняется с военной службы;

Рада назначает Хмару вопреки закону.

К слову, в 2014 году Верховная Рада назначила Степана Полторака министром обороны Украины, который на тот момент был генерал-полковником. Однако после того, как был принят соответствующий закон, Полторак уволился с военной службы, чтобы он мог и дальше возглавлять Министерство обороны.

Как сообщил источник УНН, в среду, 19 августа, в 9:30 состоится заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, после чего Согласительный совет должен внести изменения в повестку дня относительно внесения данного назначения.

"Ожидаю, что на трибуне ВРУ будет стоять гражданское лицо Хмара Евгений Леонидович, без нарушений закона о Нацбезопасности", - добавляет источник.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что до голосования за его кандидатуру на должность министра обороны Хмара уже будет гражданским лицом.

Его увольнение с военной службы происходит в соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), а именно в связи с проведением организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава.

"Он подтвердил, что все необходимые документы уже подписаны. То есть на данный момент он военнослужащий, но это очень скоро изменится", - сообщил Железняк.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара проходит службу в Центре специальных операций "А" СБУ с 2011 года.

До службы в СБУ Хмара, по словам народного депутата Романа Костенко, служил в специальном подразделении "Омега" и специализировался на минно-взрывном деле.

Хмара участвовал в боевых операциях во время проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России он выполнял боевые задачи во время обороны и освобождения Киевской области, а впоследствии работал на восточном направлении.

По данным СБУ и украинских СМИ, Хмара также участвовал в организации операции по освобождению острова Змеиный в 2022 году. Сам он называл возвращение острова под контроль Украины важной военной, экономической и психологической победой.

Карьера в СБУ

В апреле 2023 года президент назначил Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защите участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. После реорганизации подразделение получило название Центр специальных операций "А" СБУ.

В августе 2023 года Хмаре присвоили воинское звание бригадного генерала, а в июне 2024 года — генерал-майора.

В августе 2025 года он возглавил реорганизованный Центр специальных операций "А" СБУ.

5 января 2026 года президент поручил Хмаре временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины. Он сменил на этом посту Василия Малюка, который продолжил работать в системе СБУ и сосредоточился на боевых и асимметричных операциях.

Работа Центра спецопераций "А"

По данным СБУ, под руководством Хмары Центр "А" входил в тройку наиболее результативных подразделений Сил обороны по количеству уничтоженной российской техники и живой силы с применением беспилотников.

В Службе безопасности заявляли, что стоимость российской техники, уничтоженной бойцами Центра, превышала 5,5 млрд долларов. В эту сумму не включали результаты операции "Паутина", к которой также были привлечены операторы ЦСО "А". Независимо проверить эти оценки в условиях войны невозможно.

Подразделение участвовало в дальних ударах по российским военным объектам, в частности аэродромам, складам боеприпасов, арсеналам, нефтеперерабатывающим предприятиям и заводам, связанным с производством беспилотников и управляемых авиабомб.

Хмара публично заявлял, что спецназовцы СБУ одними из первых в Силах обороны начали массово применять FPV-дроны. По его словам, это направление в Центре начали развивать в 2022 году, поскольку беспилотники позволяли значительно увеличить количество пораженных целей в тактической глубине.

Он также подчеркивал, что командиры спецподразделений должны участвовать в боевых выходах вместе с подчиненными, чтобы понимать ситуацию на поле боя и сохранять доверие личного состава.

Напомним

14 июля Верховная Рада освободила главу Правительства Юлию Свириденко, что автоматически повлекло за собой отставку всего правительства.

15 июля Президент Зеленский сообщил, что решил освободить Михаила Федорова от должности министра обороны. На его место временным руководителем был назначен бывший и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.