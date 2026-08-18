Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначення

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 серпня, вніс до Верховної Ради подання про призначення генерал-майора Євгенія Хмари міністром оборони України. Водночас закон "Про національну безпеку України" передбачає, що очільником Міноборони має бути цивільна особа, тож до голосування Хмара має звільнитися з військової служби, пише УНН.

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У вівторок, 18 серпня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови "Про призначення Хмари Є.Л. на посаду міністра оборони України".

"Відповідно до пункту 10 частини першої статті 106 та частини четвертої статті 114 Конституції України вношу подання про призначення Євгенія Хмари міністром оборони України", - йдеться у постанові.

Представляти подання на пленарному засіданні буде представник Зеленського у ВР Галина Михайлюк.

Що не так з призначенням Хмари

Євгеній Хмара - український воєначальник, генерал-майор, колишній начальник Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

Відповідно до статті 15 закону "Про національну безпеку України", міністр оборони призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України з числа цивільних осіб, що вже робить неможливим призначення Хмари міністром, адже це буде суперечити закону.

Проте, в урядовій постанові №671 від 26 листопада 2014 року вказується, що Міноборони очолює міністр, якого призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Окрім того, згідно з постановою № 1 від 10 січня 2019 року, уряд вніс зміни до постанови №671, якою було визначено, що міністерство очолює міністр з числа цивільних.

Тобто, виходить так, що уряд формулювання про "з числа цивільних осіб" у постанову № 671 до опису посади самого міністра Уряд прямо так і не вніс.

Зазначимо, за принципами верховенства права діє саме закон, а не урядова постанова, а тому міністр оборони обов'язково має бути цивільним.

Тоді у такому випадку є декілька варіантів, як призначити Хмару:

швидко змінити закон, де прибрати норму “з числа цивільних осіб”;

Хмара звільняється з військової служби;

Рада призначає Хмару всупереч закону.

До слова, у 2014 році Верховна Рада призначила Степана Полторака міністром оборони України, який на той момент був генерал-полковником. Проте, після того, як було ухвалено відповідний закон, Полторак звільнився з військової служби, щоб він міг і надалі очолювати Міністерство оборони.

Як повідомило джерело УНН, у середу, 19 серпня, о 9:30 відбудеться засідання Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, після чого Погоджувальна рада має внести зміни до порядку денного щодо внесення даного призначення.

"Очікую, що на трибуні ВРУ буде стояти цивільна особа Хмара Євгеній Леонідович, без порушень закону про Нацбезпеку", - додає джерело.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Хмара до голосування за його кандидатуру на посаду міністра оборони буде вже цивільною особою.

Його звільнення з військової служби відбувається відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу.

"Він підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані. Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться", - повідомив Железняк.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євген Хмара проходить службу в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ з 2011 року.

До служби в СБУ Хмара, за словами народного депутата Романа Костенка, служив у спеціальному підрозділі "Омега" та спеціалізувався на мінно-вибуховій справі.

Хмара брав участь у бойових операціях під час проведення Антитерористичної операції на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення росії він виконував бойові завдання під час оборони та звільнення Київської області, а згодом працював на східному напрямку.

За даними СБУ та українських медіа, Хмара також брав участь в організації операції зі звільнення острова Зміїний у 2022 році. Сам він називав повернення острова під контроль України важливою військовою, економічною та психологічною перемогою.

Кар’єра у СБУ

У квітні 2023 року президент призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Після реорганізації підрозділ отримав назву Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

У серпні 2023 року Хмарі присвоїли військове звання бригадного генерала, а в червні 2024 року — генерал-майора.

У серпні 2025 року він очолив реорганізований Центр спеціальних операцій "А" СБУ.

5 січня 2026 року президент доручив Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України. Він змінив на цій посаді Василя Малюка, який продовжив працювати в системі СБУ та зосередився на бойових і асиметричних операціях.

Робота Центру спецоперацій "А"

За даними СБУ, під керівництвом Хмари Центр "А" входив до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за кількістю знищеної російської техніки та живої сили із застосуванням безпілотників.

У Службі безпеки заявляли, що вартість російської техніки, знищеної бійцями Центру, перевищувала 5,5 млрд доларів. У цю суму не включали результати операції "Павутина", до якої також були залучені оператори ЦСО "А". Незалежно перевірити ці оцінки в умовах війни неможливо.

Підрозділ брав участь у далекобійних ударах по російських військових об’єктах, зокрема аеродромах, складах боєприпасів, арсеналах, нафтопереробних підприємствах і заводах, пов’язаних із виробництвом безпілотників та керованих авіаційних бомб.

Хмара публічно заявляв, що спецпризначенці СБУ одними з перших у Силах оборони почали масово застосовувати FPV-дрони. За його словами, цей напрям у Центрі почали розвивати у 2022 році, оскільки безпілотники давали змогу значно збільшити кількість уражених цілей у тактичній глибині.

Він також наголошував, що командири спецпідрозділів мають брати участь у бойових виходах разом із підлеглими, щоб розуміти ситуацію на полі бою та зберігати довіру особового складу.

Нагадаємо

14 липня Верховна Рада звільнила голову Уряду Юлію Свириденко, що автоматично потягло за собою відставку всього уряду.

15 липня Президент Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. На його місце було призначено тимчасовим керівником колишнього в.о. голови СБУ Євгенія Хмару.

Згодом у багатьох містах України відбувались протести через відставку Федорова. Активісти вимагали не лише повернути його у Міноборони, а й замінити Головкома ЗСУ.

Пізніше Олександр Сирський оголосив про відставку з посади Головнокомандувача ЗСУ. Новим Головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий.