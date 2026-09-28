Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі

В Україні рішення уряду зберегли чинні пільгові ціни на газ до кінця весни 2027 року - фактично до кінця опалювального сезону, але йде робота над зміною системи тарифної політики. Про це повідомив 28 вересня Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону - написав Корецький.

Це рішення, з його слів, ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану, та "з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні".

Зі слів першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики Дениса Шмигаля, ідеться про те, що "уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до 31 березня 2027 року".

"Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", - пояснив Шмигаль.

Що буде далі з тарифами

На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує - зазначив Корецький.

Меморандум з МВФ не містить окремого зобов’язання підвищити тарифи під час дії воєнного стану - Міненерго