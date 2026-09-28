Лідер "Справедливої росії" визнав, що війна та її наслідки розчарували росіян у владі

Лідер партії "Справедлива росія" сергій миронов пов'язав її найгірший результат на виборах до Держдуми, зокрема, з наслідками війни проти України та розчаруванням частини росіян у можливості впливати на владу. Про це він заявив в інтерв'ю РБК, пише УНН.

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За словами миронова, значна частина прихильників партії не прийшла на вибори через "негатив", пов'язаний із труднощами, спричиненими війною, яку він називає "сво". Серед конкретних проблем політик згадав дефіцит бензину.

Це ті, хто, навпаки, впав у зневіру в те, що в цих умовах на владу можна якось вплинути. Це люди, які розуміють необхідність коригування соціального курсу влади, але вони вирішили, що марно йти на вибори. Це серйозна проблема – заявив миронов.

Партія ледь подолала прохідний бар'єр

"Справедлива росія" показала найгірший результат на виборах до держдуми за всю свою історію. Партія подолала 5-відсотковий бар'єр лише на завершальному етапі підрахунку голосів та отримала 17 мандатів замість 27 у попередньому скликанні.

миронов також звернув увагу, що всі парламентські партії, крім "єдиної росії", скоротили своє представництво. Він пояснив посилення партії влади тим, що в умовах війни та "зовнішніх загроз" частина виборців згуртувалася навколо керівництва країни.

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