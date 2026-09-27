У Подільському районі Києва вибухова хвиля пошкодила вікна, 9 постраждало

У Подільському районі Києва вибухова хвиля внаслідок російського удару 27 вересня пошкодила вікна в кількох будинках. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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9 постраждалих протягом 27 вересня в столиці внаслідок атак ворога. Шістьох поранених медики госпіталізували. В тому числі - одну дитину - додав він згодом.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж дня 27 вересня російські війська вдарили по будинку-резиденції посла Саудівської Аравії.