У Подільському районі Києва вибухова хвиля пошкодила вікна, 9 постраждало
Київ • УНН
Внаслідок російських атак 27 вересня у Києві постраждали дев’ятеро людей, шістьох госпіталізували, серед них дитина. У Подолі пошкоджено вікна.
У Подільському районі Києва вибухова хвиля внаслідок російського удару 27 вересня пошкодила вікна в кількох будинках. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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9 постраждалих протягом 27 вересня в столиці внаслідок атак ворога. Шістьох поранених медики госпіталізували. В тому числі - одну дитину
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж дня 27 вересня російські війська вдарили по будинку-резиденції посла Саудівської Аравії.