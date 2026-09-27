Масове застосування дронів-перехоплювачів в Україні очікують за кілька місяців - Буданов

Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. Прототипи вже випробовують у бойових умовах, де вони знищують ворожі безпілотники, а наступним завданням є масштабування виробництва та використання таких систем, заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE, передає УНН.

За словами Буданова, нові розробки перевіряють безпосередньо під час протидії ворожим атакам.

Ми тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу — сказав керівник Офісу Президента.

Буданов припустив, що до масового застосування таких систем можуть перейти протягом кількох місяців. Водночас конкретної дати, обсягів виробництва та назв перехоплювачів він не назвав.

Україна масштабує засоби проти реактивних дронів

Напередодні, у вечірньому зверненні 26 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив про кілька ефективних прототипів перехоплювачів російських реактивних безпілотників. За його словами, окремі команди вже застосовують ці розробки в бойових умовах. Президент зазначив, що визначено перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту від цієї загрози. Наразі Україна нарощує їхнє виробництво та забезпечення компонентами.

Питання розглядали й на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 25 вересня. Учасники заслухали доповіді про результати випробувань, показники збиття та досвід команд, які займаються перехопленням реактивних "шахедів".

За підсумками засідання Зеленський повідомив про прискорення виробництва визначених засобів протидії. Також там ухвалили нові рішення щодо розгортання в Україні виробництва реактивних двигунів різних типів.

Що відомо про результати випробувань

Про створення прототипів швидкісних перехоплювачів проти реактивних "шахедів" президент повідомляв ще 3 вересня. Тоді він зазначав, що розробки потребують доведення до необхідного рівня ефективності. Комплексним завданням для української оборонної промисловості та співпраці з партнерами визначили забезпечення достатньої кількості швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет для протидії новим загрозам.

15 вересня Зеленський повідомив про успішне ураження "шахеда" під час випробування ще однієї української розробки проти реактивних безпілотників. Водночас, за його словами, окремі технічні питання ще потребували доопрацювання. 17 вересня президент заявив про черговий позитивний результат випробувань — збиття реактивного "шахеда" — та анонсував масштабування відповідних рішень.

Яку частку реактивних "шахедів" вдається знешкоджувати

За даними, які Зеленський навів 26 вересня, від початку місяця росія застосувала понад 2730 реактивних "шахедів". Понад 1,5 тисячі таких безпілотників збили або подавили. Президент оцінив поточний показник перехоплення реактивних "шахедів" у 55%. Водночас для звичайних "шахедів", за його словами, показник збиття перевищує 90%.

Нагадаємо

Дрони-перехоплювачі проти звичайних "шахедів" уже застосовуються Силами оборони. Паралельно Україна розвиває нові засоби боротьби з реактивними безпілотниками.