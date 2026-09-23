Україна випробувала чотири дрони-перехоплювачі проти реактивних “шахедів” - Зеленський

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Українські військові вже успішно випробували чотири дрони-перехоплювачі проти російських реактивних дронів типу "шахед". Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає УНН.

Для нас дуже складно впоратися з балістичними ракетами і їхніми реактивними дронами (...) від початку року росія використала 2100 ракет різного типу проти нас. Понад 900 - були балістичними. За 8 місяців цього року росія використала 63 тис. ударних дронів різного типу проти України, і понад 7700 з них - це реактивні "шахеди" - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже успішно випробувала дрони-перехоплювачі проти реактивних "шахедів".

Наші військові вже успішно випробували чотири нові безпілотні дрони-перехоплювачі проти російських реактивних дронів. Тому ми нарощуємо обсяги виробництва і будемо їх виготовляти - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський показав бойову роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних "шахедів".