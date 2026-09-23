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Украина испытала четыре дрона-перехватчика против реактивных "шахедов" - Зеленский

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Зеленский заявил об успешных испытаниях четырех дронов-перехватчиков. Украина планирует наращивать их производство.

Украина испытала четыре дрона-перехватчика против реактивных "шахедов" - Зеленский
Фото иллюстративное

Украинские военные уже успешно испытали четыре дрона-перехватчика против российских реактивных дронов типа «шахед». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН. 

Нам очень сложно справиться с баллистическими ракетами и их реактивными дронами (...) с начала года Россия использовала против нас 2100 ракет различного типа. Более 900 из них были баллистическими. За 8 месяцев этого года Россия использовала против Украины 63 тыс. ударных дронов различного типа, и более 7700 из них — это реактивные «шахеды» 

— сказал Зеленский. 

Он отметил, что Украина уже успешно испытала дроны-перехватчики против реактивных «шахедов». 

Наши военные уже успешно испытали четыре новых беспилотных дрона-перехватчика против российских реактивных дронов. Поэтому мы наращиваем объемы производства и будем их изготавливать 

— добавил Зеленский. 

Напомним 

Зеленский показал боевую работу дронов-перехватчиков для сбивания реактивных «шахедов». 

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Шахед-136
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Украина