Украина испытала четыре дрона-перехватчика против реактивных "шахедов" - Зеленский

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Украинские военные уже успешно испытали четыре дрона-перехватчика против российских реактивных дронов типа «шахед». Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН.

Нам очень сложно справиться с баллистическими ракетами и их реактивными дронами (...) с начала года Россия использовала против нас 2100 ракет различного типа. Более 900 из них были баллистическими. За 8 месяцев этого года Россия использовала против Украины 63 тыс. ударных дронов различного типа, и более 7700 из них — это реактивные «шахеды» — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже успешно испытала дроны-перехватчики против реактивных «шахедов».

Наши военные уже успешно испытали четыре новых беспилотных дрона-перехватчика против российских реактивных дронов. Поэтому мы наращиваем объемы производства и будем их изготавливать — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский показал боевую работу дронов-перехватчиков для сбивания реактивных «шахедов».